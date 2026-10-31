شهروندخبرنگار ما فیلمی از مراحل پایانی برداشت سیب در روستای تکه از توابع شهرستان نهاوند استان همدان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این روز‌های پاییزی مراحل برداشت سیب در روستای تکه از توابع بخش مرکزی شهرستان نهاوند استان همدان به پایان رسید. این روستا که به روستای سیب، انگور و گردو معروف است، سالانه صد‌ها تن از این میوه‌های خوش رنگ و لعاب برداشت می‌شود. از دیگر میوه‌های این روستا می‌توان به انواع گیلاس، گلابی، آلبالو زردآلو، گوجه سبز، هلو و شلیل اشاره کرد.

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منبع: حسین سهرابی - همدان

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