باشگاه خبرنگاران جوان -اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان هرمزگان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: وضعیت برگزاری کلاس‌ها و نحوه فعالیت مدارس استان در هفته‌های آینده همچنان طبق مفاد اطلاعیه قبلی این اداره‌کل است و هرگونه تصمیم‌گیری احتمالی، تغییر در ساعات آموزشی یا نحوه فعالیت مدارس صرفاً از طریق کانال رسمی اطلاع‌رسانی این اداره‌کل اعلام خواهد شد.

در اطلاعیه آمده است: پیرو سوالات و پیگیری‌های مکرر شما عزیزان در خصوص نحوه استمرار و ادامه فعالیت آموزشی مدارس استان در هفته‌های آینده، وضعیت برگزاری کلاس‌ها و نحوه فعالیت مدارس همچنان طبق مفاد اطلاعیه قبلی صادر شده از سوی این اداره‌کل است.

براساس این گزارش، هرگونه تصمیم‌گیری احتمالی، تغییر در ساعات آموزشی، یا نحوه فعالیت مدارس متناسب با شرایط، تنها از طریق کانال رسمی اطلاع‌رسانی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان هرمزگان اعلام خواهد شد.

روابط عمومی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان هرمزگان اعلام کرد: از اصحاب رسانه و عموم شهروندان درخواست می‌شود اخبار و آخرین تحولات مربوط به آموزش‌وپرورش استان را تنها از طریق مجاری رسمی و وب‌سایت اداره‌کل دنبال نمایند.

منبع: روابط عمومی اداره‌کل آموزش‌وپرورش هرمزگان