باشگاه خبرنگاران جوان - در روز‌های آغازین جنگ تحمیلی و پس از سقوط خرمشهر در آبان ۱۳۵۹، نیرو‌های عراقی تلاش کردند با عبور از رودخانه بهمنشیر، از منطقه ذوالفقاری به آبادان نفوذ کنند این اقدام، خطر گسترش محاصره و سقوط شهر را افزایش می‌داد و واکنش سریع مدافعان را ضروری می‌کرد.

ورود نیرو‌های عراقی به آبادان می‌توانست موقعیت این شهر راهبردی در جنوب غرب و در حاشیه اروندرود را با خطر جدی مواجه کند در این شرایط، دریاقلی سورانی که در منطقه حضور داشت، متوجه تحرکات نیرو‌های دشمن شد و برای رساندن خبر به مدافعان آبادان، با دوچرخه خود به‌سرعت حرکت کرد.

دریاقلی، اوراق‌فروش، مسافت ۹ کیلومتری را از گورستان اتومبیل‌های فرسوده در کوی ذوالفقاری تا نیرو‌های خودی با دوچرخه می‌پیماید تا آنها را از یورش عراقی‌ها آگاه سازد.

هشدار او زمینه حضور و آمادگی نیرو‌های مدافع را فراهم کرد و در پی درگیری‌های منطقه ذوالفقاری، نیرو‌های عراقی با مقاومت مدافعان روبه‌رو شدند و عقب رانده شدند.

اقدام شهید دریاقلی سورانی در شرایطی انجام شد که ارتباطات و امکانات اطلاع‌رسانی محدود بود و تشخیص به‌موقع خطر می‌توانست در سرنوشت عملیات تأثیرگذار باشد.

شهید سورانی با وجود خطر‌های موجود، مسئولیت خود را در قبال مردم و شهر بر عهده گرفت و برای آگاه‌کردن نیرو‌های ایرانی تلاش کرد این قهرمان مردمی در جریان حوادث جنگ مجروح شد و پس از انتقال به تهران، بر اثر جراحات وارده به شهادت رسید.

مکی یازع، از مدافعان آبادان، در این خصوص گفت: دریاقلی سورانی، از اهالی منطقه که در حرفه خریدوفروش آهن‌آلات و خودرو‌های فرسوده فعالیت می‌کرد با مشاهده نفوذ نیرو‌های عراقی، به سمت غربی رودخانه بهمنشیر برای رساندن خبر به نیرو‌های ایرانی راهی سپاه آبادان شد.

یازع گفت: او با دوچرخه مسیری حدود ۹ کیلومتر را رکاب زد و مدافعان را از تحرکات دشمن باخبر کرد و اطلاع‌رسانی دریاقلی و حضور نیرو‌های نظامی و مردمی در منطقه، زمینه مقابله با نیرو‌های عراقی را فراهم کرد.

وی اظهار کرد:در جریان درگیری‌های کوی ذوالفقاری، نیرو‌های مردمی با کمک نیرو‌های نظامی توانستند پیشروی دشمن را متوقف کنند و نیرو‌های عراقی را به عقب برانند و دریاقلی سورانی نیز در جریان حوادث آن روز مجروح شد و پس از انتقال به تهران، بر اثر جراحات وارده به شهادت رسید.

وی افزود:مردم با وجود برخورداری از سلاح‌های محدود و ابتدایی، در کنار نیرو‌های نظامی برای مقابله با دشمن وارد میدان شدند و مقاومت در منطقه ذوالفقاری شکل گرفت.

عبدالحسن بنادری فرمانده وقت سپاه آبادان با اشاره به وضعیت دشوار مدافعان آبادان گفت: درشرایطی که تجهیزات نظامی کافی در اختیار مدافعان نبود، مردم و نیرو‌های انقلابی برای دفاع از شهر وارد میدان شدند و در این میان، دریاقلی سورانی که در محدوده کوی ذوالفقاری فعالیت می‌کرد، متوجه تحرکات نیرو‌های عراقی شد و برای رساندن خبر به مقر سپاه آبادان اقدام کرد.

وی افزود:شهید سورانی با دوچرخه خود مسیری چندکیلومتری را پیمود تا نیرو‌های ایرانی را از نفوذ دشمن آگاه کند اقدامی که فرصت واکنش و سازماندهی مدافعان را فراهم آورد.

سردار بنادری با تشریح اهمیت اقدام دریاقلی سورانی اظهار کرد: اگر هشدار او به‌موقع به نیرو‌های ایرانی نمی‌رسید، احتمال داشت دشمن پیش از آگاهی مدافعان، در بخش‌هایی از شهر مستقر شود.

وی افزود:پس از اطلاع شهید سورانی نیرو‌های نظامی، بسیجیان و مردم محلی برای مقابله با نیرو‌های عراقی به منطقه ذوالفقاری رفتند و درگیری‌ها با مشارکت نیرو‌های مختلف ادامه یافت و مدافعان توانستند پیشروی دشمن را متوقف کنند و نیرو‌های عراقی را به عقب برانند.

حماسه کوی ذوالفقاری همچنان بخشی از حافظه تاریخی دفاع مقدس و نمادی از پیوند میان هوشیاری فردی، مشارکت مردمی و مقاومت جمعی در دفاع از سرزمین ایران در جنگ تحمیلی هشت ساله به شمار می‌رود.

حماسه دریاقلی سورانی از نمونه‌های برجسته مشارکت مردم در دفاع از سرزمین ایران به شمار می‌رود روایتی که نشان می‌دهد در دوران جنگ، علاوه بر نیرو‌های نظامی، شهروندان عادی نیز با شجاعت، هوشیاری و احساس مسئولیت در دفاع از میهن نقش‌آفرینی کردند.

نهم آبان و یاد دریاقلی سورانی، فرصتی برای بازخوانی حماسه مقاومت مردم آبادان و پاسداشت ایثار کسانی است که در روز‌های دشوار جنگ، با اقدام‌های به‌موقع و فداکاری خود در دفاع از کشور سهیم شدند. رزمندگان با جانبازی و فداکاری بسیار، چنان مقاومتی از خود نشان دادند که دلاوری‌ها و شجاعت‌های آنان در این منطقه به نام حماسه ذوالفقاری به عنوان برگ زرینی در تاریخ دوران دفاع مقدس به ثبت رسید.

دشمن بعثی در عملیات کوی ذوالفقاری ۲۰۰ کشته داد و ۲۱ نفر از آنها نیز به اسارت درآمدند. میدانی در آبادان به نام شهید دریاقلی سورانی نماگذاری شده است.

منبع: ایرنا