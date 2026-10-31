معاون عمرانی استانداری کرمانشاه از فراهم شدن مقدمات آبگیری سد قشلاق شهرستان صحنه در آینده نزدیک خبر داد.

 طهماسب نجفی، در بازدید از آخرین وضعیت سد قشلا، این سد را از مهمترین پروژه‌های عمرانی شهرستان صحنه توصیف کرد و افزود: سد قشلاق ۵۰ میلیون متر مکعب ظرفیت دارد و این پروژه پس از آبگیری و بهره‌برداری می‌تواند نقش مهمی در توسعه پایدار منطقه، افزایش تولیدات کشاورزی و بهبود شرایط زندگی مردم ایفا کند.

وی به تلاش‌های صورت گرفته برای حل مشکلات این سد اشاره کرد و گفت: طی این سال‌ها پیگیری‌ها و نشست‌های متعددی در سطح ملی و استانی برای حل مشکلات و موانع این سد انجام شده که خوشبختانه این زحمات امروز به ثمر نشسته است.

 نجفی به شتاب مناسب روند اجرایی برنامه فراهم کردن مقدمات آبگیری سد قشلاق اشاره کرد و گفت: در بازدید از سد قشلاق فرایند و الزامات مرتبط با آبگیری سد، سامانه انتقال آب کشاورزی و شرب و ... مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: موضوع جانمایی زمین و انتقال روستا‌های واقع شده در محدوده آبگیر این سد نیز با کمک بنیاد مسکن و دیگر ادارات به خوبی در حال انجام است و بقیه مقدمات لازم نیز با شتاب مناسب در حال پیگیری است.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی استانداری در روز شنبه نهم آبان، نجفی در ادامه افزود: امیدواریم پس از سال‌ها انتظار، بزودی شاهد آبگیری این سد باشیم و مردم این منطقه از موهبت آن بهره‌مند شوند.

انتهای پیام

برچسب ها: سد قشلاق ، آبگیری سد
خبرهای مرتبط
معاون استانداری کرمانشاه:
سد قشلاق بزودی آبگیری می‌شود
بعد از بارش باران هفته گذشته؛
سرریز شدن سد قشلاق سنندج/حجم آب سد‌های کردستان افزایش یافت
موانع آبگیری سد قشلاق صحنه
آب منطقه‌ای کردستان فرصت‌های سرمایه گذاری در محدوده منابع آبی را احصاء کند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
سد قشلاق بزودی آبگیری می‌شود
سد قشلاق بزودی آبگیری می‌شود