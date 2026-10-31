باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - آمریکا فروش ۵۰۰ فروند موشک PAC-۳ برای سامانه پدافند هوایی پاتریوت به همراه تجهیزات مرتبط به ارزش ۲.۱ میلیارد دلار به اوکراین را تأیید کرد.

وزارت خارجه آمریکا و آژانس همکاری امنیتی دفاعی این کشور وابسته به پنتاگون و مسئول فروش تسلیحات خارجی این تصمیم را اعلام کردند.

بر اساس بیانیه منتشرشده، هزینه این قرارداد به‌طور کامل از سوی شرکا و متحدان آمریکا تأمین خواهد شد. این محموله شامل قطعات یدکی طبقه‌بندی‌شده و غیرطبقه‌بندی‌شده موشک‌های PAC-۳ MSE و همچنین تجهیزات و خدمات پشتیبانی لجستیکی و برنامه‌ای است.

واشنگتن اعلام کرد این فروش پیشنهادی با تقویت امنیت اوکراین، اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا را تأمین می‌کند و به افزایش امنیت یکی از کشور‌های شریک که عاملی برای ثبات سیاسی و اقتصادی در اروپا محسوب می‌شود، کمک خواهد کرد.

مقام‌های آمریکایی اعلام کردند هزینه خرید این موشک‌ها از محل منابع مالی اختصاص‌یافته از سوی کانادا، آلمان و نروژ و همچنین وام اتحادیه اروپا پرداخت می‌شود و هیچ بودجه‌ای از آمریکا در این معامله استفاده نخواهد شد.

در بیانیه واشنگتن آمده است که این قرارداد توانایی اوکراین برای مقابله با تهدید‌های کنونی و آینده را از طریق تقویت سامانه یکپارچه دفاع هوایی و موشکی افزایش خواهد داد.

موشک‌های مذکور توسط شرکت آمریکایی لاکهید مارتین از پیمانکاران اصلی پنتاگون تأمین خواهند شد. مقام‌های آمریکایی همچنین اعلام کردند اجرای این قرارداد مستلزم اعزام نیرو یا نمایندگان جدید دولت آمریکا و شرکت‌های پیمانکار به اوکراین نیست و تأثیر منفی بر آمادگی دفاعی آمریکا نخواهد داشت.

دولت آمریکا کنگره را از این تصمیم مطلع کرده است و قانون‌گذاران ۳۰ روز فرصت دارند توافق را بررسی و در صورت تمایل، آن را متوقف کنند.

منبع: خبرگزاری تاس