وزارت خارجه کره شمالی تأکید کرد تحریم‌های بین‌المللی، این کشور را به کنار گذاشتن توانمندی هسته‌ای خود وادار نخواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت امور خارجه کره شمالی اعلام کرد تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور نمی‌تواند پیونگ‌یانگ را به چشم‌پوشی از جایگاه هسته‌ای خود وادار کند.

سخنگوی این وزارتخانه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مرکزی کره (KCNA) گفت: «منزوی‌شدگان ما نیستیم، بلکه آمریکا و اردوگاه غرب هستند که با وجود نداشتن ابزار و توانایی اثبات کارآمدی تحریم‌هایشان، قضاوت و شهامت پذیرش شکست راهبردی خود را از دست داده‌اند.»

وی اقدامات تحریمی علیه پیونگ‌یانگ را محکوم کرد و گفت این اقدامات محکوم به شکست هستند.

این موضع‌گیری پس از آن مطرح شد که ۱۱ کشور به همراه اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای مشترک بر موضع خود مبنی بر نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی تأکید کردند.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: کره شمالی ، تحریم آمریکا
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