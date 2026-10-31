باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علی ملک‌لی، تحلیلگر بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان پیرامون روند دادوستد‌های بازار سهام اظهار کرد: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران معاملات هفته گذشته را در ارتفاع ۸ میلیون و ۱۲۳ هزار واحد آغاز کرد، اما در ادامه با غلبه عرضه‌ها و افت حدود ۱.۹ درصدی، در پایان هفته به تراز ۷ میلیون و ۹۶۷ هزار واحد عقب‌نشینی کرد تا ضمن ثبت بازدهی منفی هفتگی، مرز روانی ۸ میلیون واحد را نیز واگذار کند.

او افزود: بررسی ساختار نموداری شاخص کل و وضعیت اندیکاتور‌های «ایچیموکو» و RSI نشان می‌دهد که نماگر اصلی بازار در حال حاضر با حمایت کوتاه‌مدت در تراز فعلی درگیر است. با این حال، در صورت تداوم اصلاح، تراز ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد به‌عنوان یک محدوده حمایتی مستحکم و معتبر تکنیکالی مطرح خواهد بود که هر یک از این سطوح از پتانسیل مناسبی برای تغییر جهت معاملات و بازگشت به مدار صعودی برخوردارند.

این تحلیلگر بازار سرمایه درباره وضعیت نماد‌های کوچک و متوسط بازار تصریح کرد: شاخص کل هم‌وزن، به‌عنوان نماگری که توزیع متوازن‌تر رونق یا رکود را در کلیت شرکت‌ها منعکس می‌کند، پس از رکورد‌های پیاپی دو هفته پیش، اصلاح عمیق‌تری را به ثبت رساند. این شاخص هفته را در محدوده ۲ میلیون و ۲۵۷ هزار واحد (حوالی قله تاریخی خود) استارت زد و در نهایت با کاهشی بیش از ۲ درصد، به تراز ۲ میلیون و ۲۰۹ هزار واحد رسید.

ملک‌لی در پایان با اشاره به ساختار هم‌راستای شاخص هم‌وزن با شاخص کل تأکید کرد: شاخص هم‌وزن نیز رفتاری متناظر را به نمایش گذاشته و تراز ۲ میلیون واحد، سطح حمایتی بسیار معتبر و کلیدی آن به‌شمار می‌رود. با این وجود، تحلیل‌های تکنیکال صرفاً بازتاب رفتار قیمتی گذشته هستند و عواملی نظیر تحولات سیاسی، تصمیمات سیاست‌گذار اقتصادی و متغیر‌های کلان همچنان می‌توانند به عنوان محرک‌های اصلی، سناریو‌های تکنیکالی را دستخوش بازبینی کنند.