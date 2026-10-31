باشگاه خبرنگاران جوان - مردم خودجوش و انقلابی اقصی نقاط کشور از همان روز‌های نخست جنگ رمضان خود را به خیابان‌ها رساندند تا انسجام واتحاد خود را نشان دهند و با حضور پرشور خود مشت محکمی بر دهان دشمنان کوبیدند. لین لحظات ناب حماسی از لنز دوربین شهروند خبرنگار‌های ما دورنماند و فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشتند که مشاهده می‌کنید.

راهپیمایی تجمع شبانه در روستای محمودآباد بخش جعفرآباد جعفریه استان قم

مردم شهرستان نهاوند استان همدان با شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل همچنان با صلابت و شجاعت در میدان هستند - حسین سهرابی از همدان

حضور ۲۴۳ شب ملت مبعوث شده در خون خواهی رهبر شهید و بیعت با امام سید مجتبی خامنه ای و پشتیبانی از نیرو های مقاومت در موکب شهر قنوات قم دانلود فیلم اصلی کد ویدیو <div id="video-display-embed-code_21726137"><script type="text/JavaScript" src="https://www.yjc.ir/fa/news/play/embed/9143904/21726137?width=400&height=300"></script></div> گزارش تصویری ازتجمع خونخواهی آقای شهید ایران در هریس - محمد طلوعیان

جلوه‌هایی از دویست و چهل و دومین اجتماع عظیم مردم انقلابی و شهید پرور ماهدشت - شکر الله رحمانی - محسن رحمانی

تجمع بزرگ مردم شهرستان خوی استان آذربایجان غربی در خونخواهی امام امت

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