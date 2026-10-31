سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی تاکید کرد که هم‌صدایی نخست‌وزیر کانادا با ادعای پوچ امارات درباره جزایر ایرانی، تناقضی آشکار و نقض فاحش اصول منشور سازمان ملل است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی در واکنش به هم‌صدایی نخست‌وزیر کانادا با مقام اماراتی در تکرار ادعای بی‌اساس علیه جزایر سه‌گانه ایرانی در خلیج فارس، در شبکه ایکس نوشت: «امارات در ۱۹۷۱ ایجاد شد. با وجود این، درباره سه جزیره‌ای ادعای مالکیت می‌کند که پیشینه ایرانی آنها و تعلقشان به قلمروی ایران به چند هزار سال قبل از ایجاد این فدراسیون در ۱۹۷۱ بازمی‌گردد. عجیب اینکه حالا نخست‌وزیر کانادا با این ادعای پوچ هم‌صدا شده است!»

بقائی افزود: «کانادا بیش از هر کشور دیگری باید اهمیت حرمت‌گذاری به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی کشور‌ها را متوجه باشد. کانادا باید تاریخ خودش را به یاد بیاورد: حمله آمریکا به کانادا در جنگ سال ۱۸۱۲، مانیفست الحاق مونترال در ۱۸۴۹ و جدیدتر از همه تهدید‌های ترامپ درباره تبدیل کانادا به ایالت پنجاه‌ویکم آمریکا!»

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: «تمامیت ارضی و تعهد به واقعیت‌های تاریخی برای کانادا یک اصل است یا فقط وقتی پای خودش در میان باشد، مهم می‌شود؟»

بقائی تصریح کرد: «کشوری که خود قرن‌ها برای حفظ تمامیت ارضی‌اش در برابر طمع‌ورزی همسایه جنوبی ایستاده، چگونه می‌تواند در قبال اختلافی ساختگی و موهوم، جانب ادعای ارضی دروغینی که به مثابه ماجراجویی خطرناک است بگیرد و به این فکر نکند که کار او به منزله بریدن شاخه‌ای است که خود روی آن نشسته است؟»

برچسب ها: سخنگوی وزارت امور خارجه ، جزایر ایرانی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۶ ۰۹ آبان ۱۴۰۵
که سال گذشته حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران، اروپا و آلمان از تجاوز و حمله آمریکا و اسرائیل به ایران کمک، حمایت و پشتیبانی کردند.
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۶ ۰۹ آبان ۱۴۰۵
امارات جنایتکار، قطر جنایتکار و کویت جنایتکار هر سه همراه با چند کشور جنایتکار دیگر از سال ۱۳۵۹ تاکنون شریک جرم جنایت های آمریکا جنایتکار و اروپا جنایتکار در عراق، منطقه خاورمیانه و غرب آسیا هستند.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۳ ۰۹ آبان ۱۴۰۵
کانادا هم جو ش زیاد شده جفتک می پرونه
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۸ ۰۹ آبان ۱۴۰۵
امارات خیلی غلط کرد
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۶ ۰۹ آبان ۱۴۰۵
امارات جنایتکار، قطر جنایتکار و کویت جنایتکار هر سه همراه با چند کشور جنایتکار دیگر از سال ۱۳۵۹ تاکنون شریک جرم جنایت های آمریکا جنایتکار و اروپا جنایتکار در عراق، منطقه خاورمیانه و غرب آسیا هستند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۹ ۰۹ آبان ۱۴۰۵
دمت گرم جواب دندان شکنی دادید ....
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۴ ۰۹ آبان ۱۴۰۵
دولت وحشی آمریکا جنایتکار در برابر ایران به بن‌بست رسیده است.
ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در برابر ایران به بن‌بست رسیده است.
۰
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