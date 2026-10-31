باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی در واکنش به هم‌صدایی نخست‌وزیر کانادا با مقام اماراتی در تکرار ادعای بی‌اساس علیه جزایر سه‌گانه ایرانی در خلیج فارس، در شبکه ایکس نوشت: «امارات در ۱۹۷۱ ایجاد شد. با وجود این، درباره سه جزیره‌ای ادعای مالکیت می‌کند که پیشینه ایرانی آنها و تعلقشان به قلمروی ایران به چند هزار سال قبل از ایجاد این فدراسیون در ۱۹۷۱ بازمی‌گردد. عجیب اینکه حالا نخست‌وزیر کانادا با این ادعای پوچ هم‌صدا شده است!»

بقائی افزود: «کانادا بیش از هر کشور دیگری باید اهمیت حرمت‌گذاری به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی کشور‌ها را متوجه باشد. کانادا باید تاریخ خودش را به یاد بیاورد: حمله آمریکا به کانادا در جنگ سال ۱۸۱۲، مانیفست الحاق مونترال در ۱۸۴۹ و جدیدتر از همه تهدید‌های ترامپ درباره تبدیل کانادا به ایالت پنجاه‌ویکم آمریکا!»

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: «تمامیت ارضی و تعهد به واقعیت‌های تاریخی برای کانادا یک اصل است یا فقط وقتی پای خودش در میان باشد، مهم می‌شود؟»

بقائی تصریح کرد: «کشوری که خود قرن‌ها برای حفظ تمامیت ارضی‌اش در برابر طمع‌ورزی همسایه جنوبی ایستاده، چگونه می‌تواند در قبال اختلافی ساختگی و موهوم، جانب ادعای ارضی دروغینی که به مثابه ماجراجویی خطرناک است بگیرد و به این فکر نکند که کار او به منزله بریدن شاخه‌ای است که خود روی آن نشسته است؟»