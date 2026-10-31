باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - لطفی کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌های عددی پیش‌یابی و با عبور امواج با دامنه کوتاه و ضعیف از جو استان، تا اواسط هفته به‌تناوب افزایش ابر و گاهی وزش باد قابل پیش‌بینی است.

او افزود: در این بازه زمانی احتمال وقوع بارش‌های خفیف نیز در استان وجود دارد.

لطفی بیان کرد: به‌تدریج از روز سه‌شنبه و در صورت تثبیت نقشه‌ها، با تقویت ناپایداری‌های جوی تا اواخر هفته جاری، علاوه بر افزایش متناوب ابر، وزش تندباد و وقوع رگبار و رعد و برق نیز در برخی نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی عنوان کرد: دمای هوا نیز تا روز دوشنبه روند افزایش نسبی خواهد داشت و در این بازه زمانی هوا تا حدودی گرم‌تر می‌شود.

او تصریح کرد: صبح امروز سربیشه با کمینه دمای منفی یک درجه سلسیوس سردترین ایستگاه استان گزارش شد و روز گذشته دهسلم و بندان با بیشینه دمای ۳۰ درجه سلسیوس گرم‌ترین مناطق استان بودند.

لطفی اظهار کرد: در شبانه‌روز گذشته تغییرات دمایی در مرکز استان بین ۵ و ۲۳ درجه سلسیوس ثبت شده است.