باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه کباری - در شرایطی که کشور درگیر یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار و پیامدهای ناشی از یک تهاجم نظامی چهل روزه است، اتکا به روش‌های سنتی و رویه‌های اداری زمان‌بر در مدیریت بازار و تجارت، نه تنها پاسخگوی نیازهای فوری جامعه نیست، بلکه می‌تواند به تشدید بحران‌ها دامن بزند. دشمن با اعمال محاصره دریایی و فشارهای حداکثری، تلاش می‌کند تا زنجیره تأمین کالا و جریان مبادلات اقتصادی کشور را مختل کند. در چنین وضعیتی، هوشمندسازی نظام گمرکی و حرکت به سمت «حمل یکسره کالا» با هدف کاهش مدت‌زمان ترخیص به زیر ۷۲ ساعت، یک راهبرد دفاعی هوشمندانه است.

این سیاست، علاوه بر تسریع در رسیدن کالاهای اساسی به دست مردم، از انباشت محموله‌ها در بنادر و انبارها جلوگیری می‌کند و ریسک بروز حوادثی مانند آتش‌سوزی‌های گسترده در مراکز نگهداری کالا را به حداقل می‌رساند.

در همین راستا بیات در خصوص تحقق هوشمندسازی نظام گمرکی کشور با اجرای حمل یکسره کالا تصریح کرد: ترخیص کالا و عملکرد گمرکات نسبت به گذشته بهتر شده است. اعمال سیاست‌هایی مانند حمل یکسره کالا می‌تواند به بهبود هر چه بیشتر روندها در حوزه حمل و نقل و گمرکات کمک کند.

وی ادامه داد: این که ترخیص کالا به زیر ۷۲ ساعت برسد، عالی است. این طور اقدامات باعث می‌شود که کالاها در انبارها دپو نشوند و شاهد تکرار حوادثی مانند حادثه بندر شهید رجایی نباشیم. دپو شدن کالاها در بنادر و انبارها، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین انبارداری به تجار، ریسک‌های امنیتی و زیست‌محیطی را نیز به همراه دارد. تسریع در ترخیص، این ریسک‌ها را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.

بیات گفت: اقتدار ایران در سایه سیاست‌های درست و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها به نمایش گذاشته می‌شود. از جمله مزیت‌های حمل یکسره کالا می‌توان به تقویت زنجیره تأمین و پشتیبانی از تولید اشاره کرد. رساندن سریع‌تر مواد اولیه و قطعات به واحدهای صنعتی و تولیدی، کاهش احتمال توقف خطوط تولید به دلیل تأخیر در تحویل محموله‌ها و افزایش قابلیت پیش‌بینی زمان تأمین کالا و بهبود برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی در سایه این اقدام میسر می‌شود. این دستاوردها می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور در شرایط فعلی کمک کند.

بیات گفت: وزارت اقتصاد اقدامات خوبی را در زمینه هوشمندسازی گمرکات به اجرا گذاشته است و اجرای حمل یکسره کالا از جمله اقدامات مهم در راستای تحقق این سیاست وزارت اقتصاد است که به تازگی آغاز شده است. هر چقدر از روندهای دستی و کاغذمحور فاصله بگیریم، ضمن این که تاب آوری کشور در شرایط سخت بالاتر می‌رود، امکان تسریع و تسهیل انجام امور به وجود می‌آید. این امر افزایش رضایت عمومی را از روندهای حکمرانی به دنبال دارد.تکمیل هدف ترخیص سه‌روزه به لحاظ رساندن اقلام موردنیاز به مردم اهمیت دارد.

بیات گفت: اجرای حمل یکسره کالا از سوی دولت مزایای زیادی برای اقتصاد دارد و مهم‌ترین اثر آن در تسهیل تجارت خارجی کشور و تقویت جایگاه و قدرت ترانزیتی ایران است.

گفتنی است پیش از این هم فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران، اعلام کرده است میانگین زمان ترخیص کالا در حوزه گمرکی از مرحله اظهار تا پرداخت از ۱۴۳ ساعت به ۷۳ ساعت رسیده است؛ یعنی زمان متوسط ترخیص تقریباً نصف شده و به هدف سه‌روزه وزارت اقتصاد نزدیک شده است.

همزمان، کالاهای اساسی و اقلام ضروری از جمله غلات، نهاده‌های دامی، روغن، دارو و تجهیزات پزشکی در مسیر سبز گمرکی قرار گرفته‌اند و بنا بر اعلام رئیس‌کل گمرک، ترخیص این گروه از کالاها با سرعت بسیار بیشتری انجام می‌شود.