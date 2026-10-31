وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی به اظهارات اخیر «فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی امروز شنبه ۹ آبان ماه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «هنگامی که سال گذشته حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، آقای مرتس از این حملات استقبال کرد و گفت که «آن‌ها دارند کار کثیف اروپا را انجام می‌دهند.»؟!

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: «۱۰۰ میلیارد یورو در مقایسه با ضربه‌ای سهمگین و ویرانگر که نیرو‌های مسلح قدرتمند ایران به کسانی که جرات تعرض به ملت ما را داشته باشند وارد خواهند کرد، هیچ است. دیگر خط قرمزی وجود نخواهد داشت.»

برچسب ها: عراقچی ، آلمان
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۰۹:۰۶ ۰۹ آبان ۱۴۰۵
آفرین همیشه از موضع اقتدار و بالا وارد شوید اینها در مقابل قدرت و زور مانند موش ژولیده و ترسو هستند
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