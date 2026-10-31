موضع رهبر معظم انقلاب درباره مدیریت تنگه هرمز

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام محمدتقی وکیل‌پور جمعه شب در دویست‌وچهل‌وچهارمین اجتماع مردم بوشهر در میدان امام خمینی (ره) با اشاره به ضرورت دعا برای سلامتی رهبر انقلاب اظهار کرد: دعای مردم در این شب‌ها بسیار اثرگذار است و امیدواریم بزودی فرصتی فراهم شود تا مردم از نزدیک با ایشان دیدار کنند.

وی بیان کرد: برای تقویت اجتماعات مردمی باید زمینه حضور اقشار مختلف جامعه، بویژه افرادی که تاکنون در این برنامه‌ها شرکت نکرده‌اند، فراهم شود.

وکیل پور درباره نحوه خطاب قرار دادن رهبر انقلاب نیز گفت: آنچه به بنده ابلاغ شده، استفاده از عنوان حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای است و بر همین اساس ایشان را خطاب قرار می‌دهم.

نماینده ویزه دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به حوادث ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه و ضرورت بررسی ابعاد امنیتی آن افزود: باید درباره چگونگی وقوع این اتفاقات و میزان آمادگی برای مقابله با سناریوهای دشمن، پاسخ‌های روشنی ارائه شود.

وکیل‌پور با بیان اینکه دشمن از حضور مردم در صحنه عصبانی است، گفت: امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب به ما آموختند که عصبانیت دشمن می‌تواند نشانه اثرگذاری اقدامات و ایستادگی در مسیر درست باشد.

وکیل‌پور با تأکید بر ضرورت تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تبیینی در مدارس اظهار کرد: در سال‌های گذشته در این زمینه، بویژه در ارتباط با نسل جوان، کم‌کاری‌هایی داشته‌ایم و باید این کوتاهی‌ها را جبران کنیم.

وی افزود: مدارس ظرفیت مناسبی برای گسترش مشارکت مردمی هستند و می‌توان با اجرای برنامه‌هایی مانند پرچم‌گردانی و فعالیت‌های جذاب فرهنگی، دانش‌آموزان و خانواده‌ها را به حضور در اجتماعات ترغیب کرد.

نماینده دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه هدف از افزایش حضور مردم تنها بیشتر شدن تعداد حاضران کنونی نیست، گفت: باید اقشار و افرادی که تاکنون در اجتماعات شرکت نکرده‌اند نیز به میدان بیایند و مسئولیت دعوت و همراه کردن دیگران تنها بر عهده متولیان این برنامه‌ها نیست، بلکه همه حاضران در این زمینه مسئولیت دارند.

حضور مردم در اجتماعات باید برای تاریخ ثبت و روایت شود

نماینده دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر ضرورت ثبت و مستندسازی حضور مردم در اجتماعات شبانه گفت: افرادی که توانایی نوشتن، عکاسی و ثبت رویدادها را دارند، باید این حماسه‌ها و خاطرات را برای نسل‌های آینده ماندگار کنند.

وکیل‌پور با اشاره به ضرورت روایتگری رویدادهای اخیر اظهار کرد: حضور مستمر مردم در اجتماعات باید ثبت شود؛ چراکه اگر افرادی که توانایی نوشتن، عکاسی و مستندسازی دارند به این موضوع نپردازند، بخشس مهم از این رویدادها در گذر زمان فراموش خواهد شد.

وی با اشاره به کتاب «پایی که جا ماند» نوشته سیدناصر حسینی‌پور افزود: نویسنده این کتاب خاطرات دوران اسارت خود را روی کاغذ سیگار ثبت و در عصای خود پنهان می‌کرد و پس از بازگشت، با سال‌ها تلاش آنها را در قالب کتابی منتشر کرد؛ این نمونه نشان می‌دهد که ثبت خاطرات و رویدادها تا چه اندازه می‌تواند در ماندگاری تاریخ اثرگذار باشد.

نماینده دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان اینکه مردم نباید تنها مصرف‌کننده رویدادهای اجتماعی باشند، گفت: کسانی که قلم، دوربین یا ابزار ضبط در اختیار دارند، باید خاطرات و اتفاقات این اجتماعات را ثبت کنند تا برای تاریخ باقی بماند.

وکیل‌پور با اشاره به حضور مردم در مناطق مرزی سیستان و بلوچستان و همراهی اهل سنت با دیگر اقشار جامعه اظهار کرد: دشمن تصور می‌کرد با شهادت رهبر انقلاب کار کشور تمام می‌شود، اما در این محاسبه دچار اشتباه شد و حضور مردم نشان داد که این تصور واقعیت ندارد.

نماینده دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به ضرورت مشارکت همه افراد در ثبت و روایت رویدادها گفت: نباید در اجتماعات تنها به حضور و استفاده از فضای ایجادشده بسنده کنیم، بلکه هر فرد باید متناسب با توانایی خود در روایت این حضور و انتقال تجربه‌ها به دیگران نقش داشته باشد.

وکیل‌پور با تأکید بر اینکه حضور مردم در اجتماعات باید با مشارکت و مسئولیت‌پذیری همراه باشد، خواستار توجه بیشتر به ثبت خاطرات، تصاویر و روایت‌های این روزها شد.

در فعالیت‌های فرهنگی و تبیینی کم‌کاری شده‌است

نماینده دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به ضرورت حضور به موقع در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی گفت: در سال‌های گذشته در برخی مقاطع دچار کم‌کاری شدیم و باید از این تجربه درس بگیریم و با حضور مؤثر در میدان، بویژه مدارس، در برابر تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی نقش‌آفرینی کنیم.

وکیل‌پور اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب بارها بر موضوعاتی مانند کالای ایرانی و اقتصاد مقاومتی تأکید کردند، اما ما در برخی عرصه‌ها، از جمله فعالیت‌های فرهنگی، به اندازه لازم به این توصیه‌ها توجه نکردیم.

وی با بیان اینکه باید زودتر وارد میدان می‌شدیم، افزود: از سال‌ها پیش ضرورت حضور در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی احساس می‌شد، اما در مقاطعی این موضوع جدی گرفته نشد و امروز باید با شناخت بهتر شرایط، مسئولیت خود را انجام دهیم.

نماینده دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به حوادث سال‌های ۱۳۷۸، ۱۳۸۸، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ گفت: تجربه این رویدادها نشان داد که نباید نسبت به تحولات اجتماعی و فرهنگی بی‌تفاوت باشیم و لازم است برای مواجهه با تهدیدها آمادگی بیشتری داشته باشیم.

وکیل‌پور با تأکید بر اهمیت حضور مردم در اجتماعات شبانه اظهار کرد: یکی از فرماندهان نظامی در خوزستان به من گفت از زمانی که مردم در خیابان‌ها حضور پیدا کرده‌اند، میزان برخی جرائم کاهش یافته است؛ همچنین مردم با حضور در محله‌ها و گشت‌های شبانه، در تأمین امنیت اجتماعی مشارکت می‌کنند.

وی با انتقاد از کم‌توجهی گذشته به فعالیت‌های فرهنگی در مدارس افزود: در مقاطعی که باید در مدارس حضور پیدا می‌کردیم و به تبیین مسائل برای دانش‌آموزان می‌پرداختیم، این کار را به اندازه کافی انجام ندادیم، اکنون نباید اجازه دهیم میدان فعالیت فرهنگی و روشنگری خالی بماند.

نماینده دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به ضرورت توجه به تجربه‌های گذشته گفت: گاهی از دشواری حضور در این عرصه‌ها سخن گفته می‌شد، اما باید به یاد داشته باشیم که مسئولیت‌پذیری و ایستادگی در مسیر انجام وظیفه، هزینه‌ها و دشواری‌هایی نیز دارد.

وکیل‌پور همچنین با اشاره به حضور اقوام و مذاهب مختلف در مراسم تشییع شهدا در سیستان و بلوچستان بیان کرد: در تشییع برخی شهدای اهل سنت، شیعیان حضوری گسترده داشتند و در مراسم شهدای شیعه نیز اهل سنت مشارکت کردند؛ این همراهی نشان‌دهنده اهمیت همبستگی و وحدت میان مردم است.

منبع: ایرنا