معاون عمرانی استانداری کرمانشاه از فراهم شدن مقدمات آبگیری سد قشلاق شهرستان صحنه در آینده نزدیک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طهماسب نجفی معاون عمرانی استانداری کرمانشاه در بازدید از آخرین وضعیت سد قشلا، این سد را از مهمترین پروژه‌های عمرانی شهرستان صحنه توصیف کرد و افزود: سد قشلاق ۵۰ میلیون متر مکعب ظرفیت دارد و این پروژه پس از آبگیری و بهره‌برداری می‌تواند نقش مهمی در توسعه پایدار منطقه، افزایش تولیدات کشاورزی و بهبود شرایط زندگی مردم ایفا کند.

وی به تلاش‌های صورت گرفته برای حل مشکلات این سد اشاره کرد و گفت: طی این سال‌ها پیگیری‌ها و نشست‌های متعددی در سطح ملی و استانی برای حل مشکلات و موانع این سد انجام شده که خوشبختانه این زحمات امروز به ثمر نشسته است.

نجفی به شتاب مناسب روند اجرایی برنامه فراهم کردن مقدمات آبگیری سد قشلاق اشاره کرد و گفت: در بازدید از سد قشلاق فرایند و الزامات مرتبط با آبگیری سد، سامانه انتقال آب کشاورزی و شرب و ... مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: موضوع جانمایی زمین و انتقال روستا‌های واقع شده در محدوده آبگیر این سد نیز با کمک بنیاد مسکن و دیگر ادارات به خوبی در حال انجام است و بقیه مقدمات لازم نیز با شتاب مناسب در حال پیگیری است.

نجفی در ادامه افزود: امیدواریم پس از سال‌ها انتظار، بزودی شاهد آبگیری این سد باشیم و مردم این منطقه از موهبت آن بهره‌مند شوند.

منبع: روابط عمومی استانداری