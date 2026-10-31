سفیران لهستان در چین و رومانی در اعتراض به تحولات سیاسی و بحران بر سر دادگاه قانون اساسی از سمت خود استعفا کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یاکوب کوموخ، سفیر لهستان در چین و پاوئو سولوش، سفیر این کشور در رومانی در پی تشدید بحران سیاسی در لهستان استعفا کردند.

این بحران پس از آن آغاز شد که دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، رئیس دادگاه قانون اساسی این کشور را تعلیق کرد؛ اقدامی که برخی آن را تلاش برای کودتا توصیف کرده‌اند.

کوموخ و سولوش اعلام کردند با توجه به شرایط جاری در لهستان، امکان ادامه فعالیت به‌عنوان سفیر را ندارند.

سولوش نیز تصمیم توسک را تلاشی برای تصرف غیرقانونی دادگاه قانون اساسی دانست.

در همین حال، کارول ناوروکی، رئیس‌جمهور لهستان به همراه دستیاران خود و رئیس دیوان عالی وارد ساختمان دادگاه قانون اساسی در ورشو شد.

منبع: بریکینگ دِ نیوز

برچسب ها: دونالد توسک ، لهستان
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