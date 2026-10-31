باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - معصومه نوروزی مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: افزایش ابر، در بعضی ساعات رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق، وزش باد به نسبت شدید تا شدید موقتی و احتمال بارش برف در ارتفاعات سردسیر پیش بینی می‌شود.

بارش‌ها بیشتر در مناطق شمالی و غربی استان و عمدتا برای فردا یکشنبه تا سه شنبه انتظار می‌رود.



با توجه به عبور متناوب امواج و وقوع ناپایدارید هواشناسی از ظهر امروز شنبه ۹ آبان ماه تا سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه منتشر شد.



بر اساس این هشدار بارش رگباری باران ، رعد و برق، احتمال بارش برف در ارتفاعات، وزش باد به نسبت شدید و موقت، در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک انتظار می رود.



در همه مناطق استان به ویژه مناطق شمالی و غربی استان شهرستانهای کوهرنگ، اردل و فارسان این ناپایداری ها پیش بینی شده است.



احتمال جاری شدن روان آب موقتی، سیلابی شدن مسیل‌ها وآبگرفتگی معابر شهری و روستایی، صاعقه و احتمال خسارت به سازه‌های موقت (داربست، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها و ...) وجود دارد.



با توجه به ماهیت بارشها، این بارشها همه مناطق یک شهرستان را به صورت یکنواخت و گسترده در بر نمی گیرند.



عدم تردد یا اتراق عشایردر حاشیه و بستر رودخانه ها و مسیل ها ، احتیاط درصعود به ارتفاعات و چرای دام، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی ،... و سایر اقدامات پیشگیرانه توصیه شده است.