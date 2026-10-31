باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم «شب دوستی ایران و چین» به مناسبت پنجاه‌وپنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک دو کشور، روز جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵ با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین، نایب‌رئیس انجمن دوستی خلق چین با کشورهای خارجی، جمعی از مقامات دولتی، دانشگاهیان، نمایندگان جوانان و علاقه‌مندان به فرهنگ دو کشور در محل این انجمن در پکن برگزار شد.

این مراسم با ابتکار سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن و با همکاری انجمن دوستی خلق چین با کشورهای خارجی برگزار شد و فرصتی برای پاسداشت پیوندهای تاریخی و تمدنی دو ملت و تأکید بر ضرورت گسترش مناسبات دوجانبه در عرصه‌های مختلف فرهنگی، علمی و مردمی فراهم آورد.

در این مراسم، جناب آقای رحمانی‌ فضلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین، با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی دو کشور، روابط ایران و چین را فراتر از مناسبات متعارف سیاسی و اقتصادی و مبتنی بر شناخت متقابل، احترام به هویت‌های فرهنگی و پیوندهای دیرینه انسانی توصیف کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به جایگاه تاریخی جاده ابریشم اظهار کرد که این مسیر تاریخی صرفاً مجرایی برای جابه‌جایی کالا و توسعه تجارت نبوده، بلکه بستری برای تبادل اندیشه‌ها، باورها، آداب و رسوم و جهان‌بینی‌های ملت‌ها و شکل‌گیری تعاملات تمدنی میان ایران و چین به شمار می‌رفته است. وی همچنین ابتکار کمربند و جاده را نمادی از تداوم این میراث تاریخی در قالبی نوین و بستری برای همکاری و تعامل میان ملت‌ها دانست.

رحمانی‌ فضلی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به دو نقطه عطف مهم در روابط معاصر دو کشور، سفر شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، به تهران در سال ۲۰۱۶ و ارتقای سطح روابط به مشارکت جامع راهبردی و همچنین امضای سند جامع همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین در سال ۲۰۲۱ را از نشانه‌های اراده مشترک دو کشور برای توسعه روابط در افقی بلندمدت و جامع برشمرد.

وی با تأکید بر ریشه‌دار بودن دوستی میان دو ملت، به یک ضرب‌المثل چینی با این مضمون اشاره کرد که «دوستی واقعی در روزهای دشوار آزموده می‌شود» و ضمن قدردانی از حمایت‌های دولت و ملت چین از ایران در شرایط دشوار و در جریان تجاوز نظامی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، بر اهمیت همبستگی و همراهی میان ملت‌ها در مقاطع حساس تأکید کرد.

سفیر ایران همچنین با اشاره به مؤلفه‌هایی همچون خیرخواهی، رفاقت، یاری، انصاف، یگانگی و صداقت، این ارزش‌ها را از پایه‌های شکل‌گیری و تداوم روابط دوستانه میان ملت‌ها دانست و بر ضرورت تقویت همکاری‌های دوجانبه بر اساس احترام متقابل، منافع مشترک و اعتماد تأکید کرد.

رحمانی‌ فضلی در ادامه، توسعه همکاری‌های فرهنگی و مردمی، گسترش روابط دانشگاهی، آموزش زبان فارسی و چینی، ترجمه آثار ادبی، تبادل هنرمندان، همکاری میان موزه‌ها، گردشگری فرهنگی و ارتباط میان جوانان دو کشور را از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت برای آینده روابط ایران و چین عنوان کرد. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که دوستی دو ملت همچون دیوار بزرگ چین استوار و همچون تمدن‌های کهن دو کشور ریشه‌دار و ماندگار باشد.

در ادامه این مراسم، نائب رئیس انجمن دوستی خلق چین با کشورهای خارجی نیز با تأکید بر پیشینه تاریخی روابط دو کشور، بر اهمیت تداوم دوستی و توسعه تعاملات میان ملت‌های ایران و چین تأکید کرد.

یکی از بخش‌های ویژه این رویداد، اجرای مشترک موسیقی سنتی ایران و چین توسط هنرمندان دو کشور بود که با استقبال حاضران همراه شد. همچنین در حاشیه مراسم، نمایشگاه عکس با موضوع جاذبه‌های گردشگری ایران، نمایشگاه اسناد روابط دوجانبه ایران و چین و نمایشگاه صنایع دستی ایران برپا شد که مورد بازدید شرکت‌کنندگان قرار گرفت.

از دیگر برنامه‌های این رویداد، سخنرانی نمایندگان جوانان ایران و چین بود. نمایندگان جوانان دو کشور در سخنان خود با اشاره به نقش نسل جوان در آینده مناسبات دوجانبه، بر ضرورت تقویت ارتباطات فرهنگی، علمی و انسانی و ایفای نقش پیشگامانه جوانان در تحکیم دوستی میان دو ملت تأکید کردند.

این مراسم با حضور جمعی از مقامات دولت مرکزی و دولت‌های محلی چین، از جمله نمایندگانی از مناطق نینگ‌شیا، سین‌کیانگ، سیچوان و چونگ چینگ و همچنین نمایندگان دانشگاه پکن، دانشگاه مطالعات خارجی پکن، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و گردشگری چین، وزارت بازرگانی چین، دانشجویان، شخصیت‌های فرهنگی و جمعی از ایران‌دوستان و علاقه‌مندان چینی به فرهنگ ایران برگزار شد.

برگزاری این رویداد در پنجاه‌وپنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک ایران و چین، جلوه‌ای از پیوندهای دیرینه دو ملت و تأکیدی بر اهمیت دیپلماسی فرهنگی و ارتباطات مردمی در مسیر تعمیق مشارکت جامع راهبردی دو کشور بود.