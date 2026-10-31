تیم ملی کاراته ایران در رقابت های جایزه بزرگ روسیه با نتایج قابل قبولی کار را آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در نخستین روز رقابت‌های کاراته جایزه بزرگ روسیه، فاطمه‌زهرا سعیدآبادی و مرتضی نعمتی به دیدار نهایی صعود کردند و ۵ نماینده دیگر در دو بخش کاتا و کومیته به دیدار رده بندی راه یافتند.

رقابت‌های کاراته جایزه بزرگ روسیه ۲۰۲۶، از روز جمعه ۸ آبان‌ماه در مسکو آغاز شد و کاراته‌کا‌های کشورمان در دو بخش کاتا و کومیته به مصاف حریفان خود رفتند.

فاطمه‌زهرا سعیدآبادی و مرتضی نعمتی دو فینالیست ایران در رقابت‌های جایزه بزرگ روسیه شدند و معصومه محسنیان، ستاره زارعی، یلدا نقی بیرانوند در بخش کومیته و فاطمه صادقی و ملیکا عزتی در بخش کاتا برای کسب نشان برنز به روی تاتامی خواهند رفت.