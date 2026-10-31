باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، سازمان بسیج دانش‌آموزی استان البرز برنامه‌های گسترده‌ای را برای هفته بسیج دانش‌آموزی با شعار «می‌فهمیم، می‌سازیم و می‌ایستیم» در دستور کار قرار داده است. از جمله محورهای اصلی این برنامه‌ها، اعزام گسترده دانش‌آموزان به اردوهای راهیان نور و برگزاری یادواره شهدا در مدارس استان است.

وحید جعفری، مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان البرز، در گفت‌وگو با بخش خبری ۲۰ سیمای البرز اعلام کرد که از روز چهارشنبه آینده، اعزام ۱۰ هزار دانش‌آموز دختر این استان به اردوی راهیان نور آغاز می‌شود. وی افزود که این اردوها تا تاریخ ۵ آذرماه ادامه خواهد داشت.

یادواره شهدای دانش‌آموز در ۱۱۰ مدرسه البرز

جعفری با اشاره به برنامه‌های ویژه هفته بسیج دانش‌آموزی، از برگزاری یادواره شهدای دانش‌آموز در ۱۱۰ مدرسه استان با حضور پیکر شهدای گمنام خبر داد. این مراسم از ۱۲ آبان‌ماه آغاز خواهد شد. همچنین وی تاکید کرد که هم‌زمان با راهپیمایی ۱۳ آبان، تشییع پیکر شهدای گمنام در شهر کرج و سایر شهرستان‌های استان نیز برنامه‌ریزی شده است.

تنوع برنامه‌های فرهنگی و هنری

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی البرز در ادامه تصریح کرد که علاوه بر برنامه‌های مذهبی، طی این هفته مجموعه‌ای از فعالیت‌های متنوع شامل موارد زیر اجرا خواهد شد:

دیدار با خانواده‌های شهدا (به‌ویژه خانواده‌های شهدای دانش‌آموز)

برگزاری مسابقات ورزشی و نمایشگاه‌های تخصصی

اجرای پویش‌های فرهنگی و هنری

مسابقات عکاسی، خوشنویسی، شعر و روایتگری

جعفری در پایان هدف از اجرای این برنامه‌های گسترده را مشارکت فعال‌تر دانش‌آموزان در فعالیت‌های فرهنگی و نهادینه‌سازی ارزش‌های معنوی و ایثار در میان نسل جوان دانست.