باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - محمد عرفان خدایی، قهرمان ۱۶ ساله البرزی در مسابقات جهانی تکواندو تاشکند، با مرور مسیر دشوار رسیدن به مدال طلای جهان، بر نقش حیاتی «استمرار» و «پشتکار» در موفقیت‌های ورزشی تأکید کرد.

نوجوان البرزی که با درخشش در مسابقات جهانی تکواندوی نوجوانان ۲۰۲۶ تاشکند، مدال طلا را به ارمغان آورد، معتقد است که رسیدن به قله‌های موفقیت، محصول سال‌ها تمرین سخت و از دست ندادن امید پس از شکست‌های اولیه است.

این قهرمان نوجوان در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه «صبح البرز» به مناسبت روز نوجوان، با نگاهی به تجربیات خود، مسیر رسیدن به سکوی قهرمانی را مسیری پرفراز و نشیب توصیف کرد.

پذیرش شکست؛ پله‌ای برای پرتاب به سمت قهرمانی

خدایی با اشاره به تجربیات دشوار خود در رقابت‌های آسیایی که بدون کسب مدال همراه بود، اظهار داشت: «اگر پس از آن ناکامی‌ها ناامید می‌شدم و تکواندو را کنار می‌گذاشتم، امروز هرگز فرصت ایستادن بر سکوی قهرمانی جهان را پیدا نمی‌کردم.» وی تأکید کرد که شکست، پایان راه نیست، بلکه فرصتی برای بازنگری و تلاش بیشتر است.

نقش مثلث «مربی، خانواده و انضباط فردی»

این ستاره نوظهور تکواندو، موفقیت خود را مدیون حمایت‌های همه‌جانبه دانست و بر نقش کلیدی سه رکن اصلی تأکید کرد:

۱. مربی: وی مربی را فراتر از یک آموزش‌دهنده و در نقش مشاور و پدر دانست که باید ارتباط روانی مناسبی با ورزشکار برقرار کند.

۲. خانواده: حمایت‌های مالی، اخلاقی و تربیتی خانواده را رکن اصلی استقرار ورزشکار در مسیر موفقیت دانست.

۳. انضباط شخصی: خدایی با تأکید بر اینکه «تمرین مقطعی و نامنظم هرگز به نتیجه نمی‌رسد»، استمرار در تمرین و نظم در زندگی روزمره را رمز اصلی رسیدن به مدال‌های جهانی دانست.

پیام به نسل جوان

محمد عرفان خدایی در پایان سخنان خود، با خطاب قرار دادن نوجوانان، آن‌ها را به هدفمند بودن و پرهیز از ناامیدی دعوت کرد و گفت: «برای رسیدن به هر هدفی، باید وقت گذاشت و با پشتکار در مسیر تلاش کرد؛ قهرمانی، نتیجه‌ی یک‌شبه نیست، بلکه حاصل سال‌ها پایبندی به هدف است.