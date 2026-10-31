رژیم اسرائیل؛ نیروی نیابتی آمریکا و ناتو در منطقه + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - میریام شراباتی در گفت‌و‌گو با پرس‌تی‌وی، ریشه جنگ‌های اسرائیل را در ماهیت وجودی این رژیم و نقش آن به‌عنوان نیروی نیابتی آمریکا در منطقه می‌داند. به گفته او، تصمیم‌های نظامی اسرائیل بیش از آنکه در تل‌آویو گرفته شوند، تابع منافع آمریکا و تصمیم‌گیری در واشنگتن هستند.

او معتقد است تغییر نخست‌وزیر اسرائیل، حتی با روی کار آمدن آیزنکوت، تغییری اساسی در روند تقابل با جنبش‌های مقاومت ایجاد نمی‌کند. از نگاه شراباتی، انتخابات ممکن است تغییرات تاکتیکی و رسانه‌ای به همراه داشته باشد، اما مسیر کلی جنگ و رفتار نیرو‌های نظامی اسرائیل با نخستین عملیات مقاومت دوباره به وضعیت پیشین بازمی‌گردد.