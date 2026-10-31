شکایت مردی از همسرش که از بازیگران سینماست پس از رسیدگی قضایی رد شد. این مرد مدعی خیانت همسرش شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - رسیدگی به پرونده شکایت مردی از همسرش که از بازیگران معروف سینماست، با طرح ادعای ارتباط این زن جوان با یکی از عوامل سینما آغاز شد؛ شکایتی که در جریان تحقیقات قضایی، دلیلی برای اثبات ادعای مطرح‌شده در آن به دست نیامد و در نهایت با تأیید قرار منع تعقیب در دیوان عالی کشور، پرونده مختومه شد.

شاکی در شکایت خود گفت که همسر یکی از بازیگران معروف سینماست. بازیگری که با اجرای نقش‌های جدی در فیلم‌های سینمایی به شهرت رسیده است. مدتی پیش با این زن آشنا شده بود. به گفته او، پس از آشنایی به یکدیگر علاقه‌مند شدند و تصمیم به ازدواج گرفتند. این مرد مدعی شد که زندگی مشترک‌شان در ابتدا خوب پیش می‌رفت، اما به‌تدریج میان آنها اختلافاتی به‌وجود آمد و همسرش تصمیم گرفت از او جدا شود و درخواست طلاق بدهد.

این مرد در ادامه شکایت خود ادعا کرد که در جریان اختلافات و تصمیم همسرش برای جدایی، متوجه شده، این زن در مدتی که با او زندگی می‌کرده، با یکی از عوامل سینما نیز ارتباط داشته است. شاکی با طرح این ادعا که همسرش به او خیانت کرده، تصمیم گرفت علیه او شکایت کند و خواستار رسیدگی قضایی به موضوع شد.

پس از ثبت شکایت، تحقیقات درباره ادعای مطرح‌شده آغاز شد و زن بازیگر، اتهام مطرح‌شده از سوی همسرش را رد کرد و روایت متفاوتی از اختلافات میان آنها ارائه داد.

این زن گفت که پس از ازدواج با این مرد، متوجه شده نمی‌توانند در کنار یکدیگر زندگی خوشبختی داشته باشند و به همین دلیل تصمیم گرفته از او جدا شود.

او همچنین درباره علت طرح شکایت از سوی همسرش مدعی شد که به‌دلیل سنگین بودن مهریه‌اش، این مرد تصمیم گرفته چنین ادعایی را مطرح کند تا او را به دردسر بیندازد و وادار کند از مهریه خود بگذرد.

این بازیگر در بخش دیگری از اظهاراتش گفت که مبلغی پول نیز در اختیار همسرش قرار داده بود تا با آن کاری انجام دهد، اما پس از آن‌که پول خود را از او مطالبه کرده، با شکایت و طرح این اتهام روبه‌رو شده است. به گفته او، همسرش قصد دارد با این شکایت، او را از مطالبه پولش نیز منصرف کند.

در ادامه رسیدگی به پرونده، قضات تحقیقات خود را درباره ادعای مطرح‌شده از سوی شاکی انجام دادند. بررسی‌ها نشان داد که ارتباطی میان زن بازیگر و فردی که نام او در شکایت مطرح شده بود، احراز نشده است. همچنین شاکی هیچ دلیل و مدرکی که بتواند ادعای خود درباره ارتباط این دو نفر را اثبات کند، ارائه نکرد.

با تکمیل تحقیقات و بررسی مدارک موجود، برای زن بازیگر قرار منع تعقیب صادر شد. با این حال، شوهر او به این قرار اعتراض کرد و پرونده برای رسیدگی به اعتراض وی به دیوان عالی کشور رفت. قضات دیوان عالی کشور نیز پس از بررسی پرونده، قرار منع تعقیب صادرشده را تأیید کردند و به این ترتیب، پرونده مختومه شد.

منبع: روزنامه جام جم