باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - استان البرز حاکی از آن است که میان آمار اعلام شده از تعداد مراکز تشخیص رنگ خودرو و تعداد واحدهای دارای مجوز رسمی، اختلاف قابل توجهی وجود دارد. این شکاف آماری، نگرانی‌ها درباره فعالیت واحدهای غیرمجاز در حوزه ارزیابی سلامت خودروهای پیش از خرید را افزایش داده است.

در برنامه زنده «نگاه مردم»، کارشناسان با اشاره به اهمیت حیاتی مراکز تشخیص رنگ در فرآیند خرید و فروش خودرو، به بررسی وضعیت موجود در استان پرداختند. این مراکز وظیفه دارند با بررسی دقیق وضعیت رنگ و بدنه، میزان ضربه، تصادف و سلامت ساختاری خودرو را به خریداران گزارش دهند.

تضاد در آمار؛ شکاف میان مجوزهای رسمی و فعالیت‌های میدانی

در جریان این گفتگو، ابهام بزرگی در خصوص تعداد واقعی این مراکز مطرح شد. در حالی که در ابتدا از فعالیت ۱۷۰ تا ۲۰۰ مرکز تشخیص رنگ در نقاط مختلف کرج و مناطق مجاور نمایشگاه‌های خودرو خبر داده شد، اما در ادامه، آمار رسمی ارائه شده توسط مسئولان صنفی، نشان‌دهنده تفاوت فاحش این رقم با واقعیت است.

آقای صوفی در این برنامه، آمار واحدهای صنفی دارای مجوز رسمی را تنها **۱۱۳ واحد** اعلام کرد. این اختلاف حدود ۸۰ تا ۹۰ واحدی، نشان می‌دهد که بخش بزرگی از فعالیت‌های تشخیص رنگ در استان البرز، احتمالاً توسط واحدهای فاقد مجوز قانونی انجام می‌شود.

هشدار به شهروندان در خرید خودرو

کارشناسان با تأکید بر ضرورت مراجعه به مراکز معتبر و دارای مجوز، به شهروندان هشدار دادند که در هنگام ارزیابی سلامت خودرو پیش از خرید، تنها به گزارش‌های مراکز غیرمجاز اتکا نکنند. عدم دقت در این مرحله می‌تواند منجر به ضررهای مالی سنگین برای خریداران در پی پنهان‌سازی تصادفات و رنگ‌شدگی‌های ساختاری شود.