باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - استان البرز با وجود داشتن جمعیت بالای ۸۰۰ ورزشکار در رشته ووشو، همچنان با چالش‌های جدی در زمینه زیرساخت‌ها و تجهیزات دست‌وپنجه نرم می‌کند. رئیس هیئت ووشوی استان، ضمن مرور دستاوردهای اخیر، بر ضرورت توجه به وضعیت سالن‌های تمرینی و تامین تجهیزات تأکید کرد.

سایه افکن، رئیس هیئت ووشوی استان البرز، در گفتگو با برنامه «نگاه مردم» سیمای البرز، از میزبانی موفقیت‌آمیز مسابقات انتخابی تیم ملی ووشو خبر داد. وی اظهار داشت که این رقابت‌ها با حضور بیش از ۳۰۰ ورزشکار از سراسر کشور در سه روز متوالی برگزار شد و مورد استقبال گسترده قرار گرفت.

کمبود تجهیزات؛ مانعی بر سر راه پیشرفت

رئیس هیئت ووشوی البرز با اشاره به پتانسیل بالای این رشته در استان، از چالش‌های پیش روی ورزشکاران گفت. وی تأکید کرد که کمبود تجهیزات و امکانات تمرینی، از جمله مشکلات اصلی است که باعث طولانی شدن زمان مسابقات و افزایش خستگی مربیان، داوران و ورزشکاران می‌شود. به گفته وی، این موضوع می‌تواند به مرور انگیزه ورزشکاران، به‌ویژه تازه‌واردها را کاهش دهد.

چالش‌های امنیتی و دسترسی به سالن‌های تمرینی

سایه افکن در ادامه به وضعیت «خانه ووشوی استان» پرداخت و اشاره کرد که با وجود رایگان بودن این مجموعه برای ورزشکاران، موقعیت مکانی آن در منطقه اسلام‌آباد کرج، چالش‌هایی را ایجاد کرده است. وی افزود: «عدم امنیت کافی و دشواری دسترسی به این منطقه در ساعات عصر و شب، استفاده از سالن را برای بانوان ورزشکار با مشکل مواجه کرده است.

درخواست حمایت برای رفع بحران مالی و زیرساختی

رئیس هیئت ووشوی البرز در پایان، با اشاره به جمعیت ۸۰۰ نفری این رشته در استان، خواستار توجه بیشتر مسئولان به رفع کمبود منابع مالی و بهبود زیرساخت‌های ورزشی شد تا ورزشکاران البرز بتوانند با امکانات کافی، در عرصه‌های ملی و بین‌المللی خوش بدرخشند.