باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز از جمع‌آوری ۱۰۲ انشعاب غیرمجاز برق، احصای ۶۰۶ هزار و ۷۱۰ کیلووات‌ساعت انرژی و شناسایی ۴۲ مورد دستکاری کنتور در جریان اجرای اقدامات طرح ملی مهتاب خبر داد و تأکید کرد: تداوم برخورد هدفمند با مصارف غیرمجاز، کاهش تلفات شبکه، صیانت از حقوق مشترکان قانونی و افزایش پایداری تأمین برق، از مهم‌ترین اهداف این طرح ملی است.

احمدرضا خسروی با اشاره به اهمیت اجرای مستمر طرح ملی مهتاب در محدوده فعالیت شرکت توزیع نیروی برق شیراز اظهار کرد: در این مرحله از اقدامات این طرح، علاوه بر جمع‌آوری ۱۰۲ انشعاب غیرمجاز، ۴۲ انشعاب قانونی نیز واگذار شده و ۱۱۸۰ متر کابل مرتبط با مصارف غیرمجاز جمع‌آوری شده است.

او گفت: همچنین ۱۲۵ انشعاب چاه کشاورزی مورد آزمون و بررسی قرار گرفته و ۴۸ مورد بازدید از مصارف نامتعارف و مشترکان بد‌مصرف انجام شده است.

خسروی با بیان اینکه مقابله با انشعابات غیرمجاز صرفاً به قطع اتصالات غیرقانونی محدود نمی‌شود، افزود: شناسایی منشأ تلفات، اصلاح شیوه‌های مصرف، جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از انرژی یارانه‌ای و هدایت متقاضیان به مسیر قانونی دریافت انشعاب، از محور‌های اصلی طرح مهتاب است. اجرای این اقدامات به کاهش فشار بر تجهیزات شبکه، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های ناشی از تلفات به صنعت برق و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان کمک می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز، استفاده غیرمجاز از برق را نوعی اجحاف در حق مشترکانی دانست که هزینه مصرف خود را مطابق مقررات پرداخت می‌کنند و گفت: برداشت غیرقانونی از شبکه، علاوه بر ایجاد تلفات و تحمیل هزینه‌های اضافی، می‌تواند موجب افزایش بار خطوط و تجهیزات، کاهش ظرفیت قابل استفاده شبکه و بروز اختلال در تأمین برق شود. از این رو، شناسایی و جمع‌آوری این انشعابات، گامی مؤثر در جهت توزیع عادلانه انرژی و استفاده بهینه از منابع محدود صنعت برق است.

خسروی با اشاره به ضرورت آمادگی برای عبور از اوج بار زمستانی خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت‌های احتمالی تأمین سوخت نیروگاه‌ها در فصل سرد سال و اولویت تأمین گاز بخش خانگی، ممکن است تولید برق نیروگاه‌های گازسوز نیز با محدودیت مواجه شود. در چنین شرایطی، مدیریت مصرف و جلوگیری از مصارف غیرمجاز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و تداوم اجرای دقیق طرح مهتاب می‌تواند در کاهش فشار بر شبکه و عبور مطمئن‌تر از پیک بار زمستان نقش مؤثری داشته باشد.

او در ادامه از شهروندان خواست با رعایت الگوی مصرف، پرهیز از مصارف غیرضروری و همکاری در شناسایی انشعابات غیرمجاز، صنعت برق را در تأمین پایدار انرژی یاری کنند و افزود: گزارش‌های مردمی درباره برداشت‌های غیرقانونی برق و مصارف مشکوک، ظرفیت مهمی برای شناسایی تخلفات و صیانت از حقوق عمومی است و مشارکت شهروندان می‌تواند اثربخشی اقدامات نظارتی را افزایش دهد.

محمد حضرتی، مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری برق شیراز، با تشریح بخشی از اقدامات نظارتی انجام‌شده در این مرحله از طرح مهتاب گفت: در جریان اجرای این عملیات، ۲۵ دستگاه کنتور معیوب تعویض و ۱۵ شمارشگر جدید نصب شد.

همچنین ۳۰ مورد نصب فیوز محدودکننده، ۴۲ مورد شناسایی دستکاری کنتور و ۲۵ مورد تست و بررسی تأسیسات اندازه‌گیری مساجد در برنامه اقدامات اجرایی قرار گرفت. افزون بر این، ۸۰ انشعاب مربوط به مشترکان جدید در انتظار نصب شناسایی و پیگیری شده است.

حضرتی با تأکید بر اینکه ساماندهی لوازم اندازه‌گیری و مقابله با دستکاری کنتورها، از الزامات کاهش تلفات و استقرار انضباط در مصرف برق است، افزود: تعویض کنتور‌های معیوب، نصب تجهیزات محدودکننده متناسب با ضوابط و بررسی دقیق انشعابات، به ثبت صحیح میزان مصرف، جلوگیری از تضییع حقوق مشترکان و شفافیت در محاسبه انرژی کمک می‌کند.

او خاطرنشان کرد: همراهی مردم با برنامه‌های نظارتی و گزارش موارد مشکوک، در کنار تداوم عملیات میدانی، می‌تواند به کاهش تخلفات، جلوگیری از هدررفت انرژی و افزایش پایداری شبکه برق در ماه‌های پیش‌رو منجر شود.

منبع: شرکت توزیع نیروی برق شیراز