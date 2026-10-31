باشگاه خبرنگاران جوان - عصمت محمددوست اظهار کرد: شهرستان بندرانزلی به دلیل برخورداری از منطقه آزاد انزلی، مجتمع بندری انزلی، بندر کاسپین و استقرار گمرکات استان گیلان از ظرفیت‌های مهم کشور در حوزه تجارت خارجی، واردات و صادرات محسوب می‌شود.

وی افزود: موقعیت جغرافیایی بندرانزلی، دسترسی به حمل‌ونقل دریایی و قرار گرفتن در مجاورت فرودگاه سردار جنگل و ظرفیت‌های حمل‌ونقل هوایی و زمینی و اتصال به شبکه ریل سراسری از طریق خط آهن رشت ـ کاسپین، فرصت مناسبی برای توسعه مبادلات تجاری و پشتیبانی از زنجیره تامین کالا را فراهم کرده است.

فرماندار بندرانزلی با اشاره به شرایط جنگی کشور در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به بنادر جنوبی و اهمیت استفاده از ظرفیت‌های جایگزین حمل‌ونقل و تجارت، تصریح کرد: بندرانزلی آمادگی دارد با بهره‌گیری از زیرساخت‌های موجود خدمات‌رسانی به استان‌های همجوار را نیز تقویت کند.

وی اضافه کرد: بنادر انزلی و کاسپین تلاش دارند ظرفیت اسکله‌های خود را افزایش دهند؛ همچنین توسعه ظرفیت‌های بندری با هدف تسهیل واردات کالاهای اساسی و همچنین افزایش توان صادراتی دنبال می‌شود.

فرماندار بندرانزلی تاکید کرد: امیدواریم با عبور از شرایط و بحران پیش‌رو از ظرفیت‌های گسترده بندر مرزی انزلی و زیرساخت‌های تجاری و حمل‌ونقلی این شهرستان برای توسعه مبادلات اقتصادی و ارائه خدمات مؤثرتر به کشور و استان‌های همجوار بیش از گذشته استفاده شود.

مجتمع بندری کاسپین بزرگترین زیرساخت بندری ایران در دریای خزر است که با رویکرد صادراتی و با هدف توسعه روابط اقتصادی با کشورهای حاشیه دریای کاسپین و راه‌اندازی کریدور شمال - جنوب در منطقه آزاد انزلی احداث شده است؛ این مجتمع بندری، مشخصات بنادر نسل سوم را دارد که با پنج پست اسکله مشتمل بر پایانه‌های تجاری، کانتینری، چندمنظوره، محوطه عمومی، اسکله‌رو _ رو، پایانه غلات، سوخت و صنایع دریایی است که ظرفیت تخلیه و بارگیری در فاز نهایی به ۱۵ میلیون تن کالا را در سه نوبت کاری دارد.

مجتمع بندری انزلی نیز با سابقه ۳۰۰ ساله در عرصه حمل و نقل دریایی همواره منطقه مورد توجه بازرگانان و تجار کشور بوده است و امروز با ۱۷ پست اسکله و امکان تخلیه و بارگیری ۱۰ میلیون تن کالا در سال، بزرگترین و مجهزترین مجتمع بندری ایرانی حاشیه دریای کاسپین محسوب می شود؛ این مجتمع بندری یکی از پرسابقه‌ترین بنادر ایران و از مهمترین و بزرگترین بنادر شمال کشور محسوب می‌شود که با قرار گرفتن در گذر تجاری بین‌المللی از قبیل کریدور ترانزیتی بین المللی شمال - جنوب و تراسیکا و غیره از دیرباز عهده‌دار نقش برجسته در صنعت حمل و نقل دریایی با کشورهای حاشیه دریای کاسپین و اروپایی بوده است.

منبع: ایرنا