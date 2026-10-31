آسمان مازندران این هفته دو نیمه متفاوت خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - نوروزیان کارشناس هواشناسی مازندران با بیان اینکه هوای استان از امروز تا ظهر دوشنبه صاف تا نیمه ابری خواهد بود، گفت: تا دوشنبه در بعد ازظهر‌ها افزایش ابر داریم و پیش بینی می‌شود فقط در دامنه و ارتفاعات غرب استان وزش باد و رگبار پراکنده داشته باشیم.

او افزود: ازبعد ازظهر دوشنبه تا پایان هفته به تدریج ازغرب استان وزش باد، افزایش ابر، رگبار پراکنده و رعد و برق خواهیم داشت بطوریکه سه شنبه تا ظهر چهارشنبه، آسمان ابری و بارانی و بارش‌ها قابل ملاحظه است.

نوروزیان گفت: دریا هم امروز موج کوتاه دارد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.

کارشناس هواشناسی مازندران افزود: بیشترین مقدار بارندگی‌های ۲۴ ساعت گذشته در دامنه‌ها و ارتفاعات غربی استان تا ۵ میلیمتر بود.

نوروزیان همچنین گفت: اختلاف دمای هوا میان گرمترین و خنک‌ترین مناطق مازندران در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۱ درجه سانتیگراد بود و ساری و قائمشهر با ۲۷ درجه سانتیگراد بالای صفر و دلیرچالوس با ۶ درجه بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین مناطق استان بودند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: هواشناسی مازندران ، وضعیت آب و هوا
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