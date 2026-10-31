باشگاه خبرنگاران جوان - وقوع پنج حادثه رانندگی در محورهای نورآباد، شیراز و کازرون طی عصر جمعه هشتم تا بامداد شنبه نهم آبان‌ ۱۴۰۵، در مجموع ۲۴ مصدوم و یک فوتی بر جای گذاشت.

ساعت ۱۷:۰۲ هشتم آبان‌، برخورد دو دستگاه خودروی پژو پارس و پژو ۴۰۵ در ابتدای جاده عالیوند نورآباد به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد.

در پی این حادثه، کارشناسان اورژانس به محل اعزام شدند پس از ارزیابی وضعیت مصدومان و انجام اقدامات درمانی اولیه، به سه نفر در محل خدمات درمانی ارائه کردند و دو مصدوم دیگر را برای ادامه درمان به بیمارستان ولیعصر نورآباد انتقال دادند.

برخورد دو دستگاه خودروی پژو پارس و پژو ۴۰۵ در گردنه اول محور میانرود به سمت کیان‌آباد شیراز، یک فوتی و چهار مصدوم بر جای گذاشت.

این حادثه ساعت ۲۰:۳۳ به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد و بلافاصله سه دستگاه آمبولانس برای امدادرسانی به محل اعزام شدند.

کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه، ضمن ارزیابی وضعیت مصدومان، اقدامات تخصصی پیش‌بیمارستانی، مراقبت‌های اولیه و تثبیت وضعیت آسیب‌دیدگان را انجام دادند و چهار مصدوم حادثه را برای دریافت خدمات درمانی تکمیلی به مراکز درمانی انتقال دادند.

از مجموع مصدومان، سه نفر به بیمارستان نمازی و یک نفر به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند. متأسفانه این حادثه یک فوتی نیز بر جای گذاشت.

ساعت ۲۱:۴۲ نیز، برخورد دو دستگاه خودروی پراید و پژو ۲۰۶ در مسیر صدرا به سمت شهرک گلستان، موجب مصدومیت پنج نفر شد.

پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند و کارشناسان اورژانس با انجام ارزیابی‌های اولیه، اقدامات درمانی و مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی، مصدومان را برای ادامه روند درمان به بیمارستان های نمازی و شهید رجایی انتقال دادند.

برخورد دو دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ و پراید در محورر دوکوهک به سمت گویم شیراز، پنج مصدوم بر جای گذاشت.

این حادثه ساعت ۰۰:۳۴ بامداد شنبه نهم آبان‌ به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد و یک دستگاه آمبولانس برای امدادرسانی به محل اعزام شد.

کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه و بررسی وضعیت آسیب‌دیدگان، اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام دادند که سه نفر در محل خدمات درمانی دریافت کردند و دو مصدوم دیگر برای ادامه درمان به بیمارستان شهید رجایی شیراز انتقال یافتند.

ساعت ۰۳:۱۰ بامداد نیز، برخورد یک دستگاه خودروی سمند با کامیون در محور پل آبگینه به سمت کازرون، موجب مصدومیت پنج نفر شد.

بلافاصله کارشناسان اورژانس به محل اعزام شد و با حضور در صحنه، ضمن ارزیابی شرایط مصدومان، اقدامات اولیه درمانی و مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی را انجام دادند.

هر پنج مصدوم این حادثه برای دریافت خدمات تخصصی و ادامه روند درمان به بیمارستان ولیعصر کازرون انتقال یافتند.

منبع: اورژانس فارس