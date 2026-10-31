باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - اصغر نوروززاده مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماری ها معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: پوکی استخوان باعث می‌شود استخوان‌ها ضعیف و شکننده شوند، به طوری که به راحتی می‌شکنند حتی در نتیجه یک زمین خوردن جزئی، یک ضربه، یک عطسه یا یک حرکت ناگهانی. شکستگی‌های ناشی از پوکی استخوان می‌تواند تهدید کننده زندگی و عامل اصلی درد و ناتوانی طولانی مدت باشد.

پوکی استخوان (استئوپروز) بیماری است که با کاهش توده استخوانی و تحلیل رفتن بافت استخوان شناسایی می‌شود و می‌تواند به آسیب‌دیدگی استخوان و افزایش خطر شکستگی منجر شود.



پوکی استخوان مهمترین فاکتورخطر برای شکستگی است و طبق برآورد‌ها بیش از ۲۰۰ میلیون نفر در دنیا از بیماری پوکی استخوان رنج می‌برند و سالانه بیش از ۹/۸ میلیون شکستگی ناتوان‌کننده با پیامد‌های جدی اجتماعی و اقتصادی در جهان رخ می‌دهد.



پوکی استخوان منجر به کاهش کیفیت زندگی و بار مالی سنگین برای نظام‌های بهداشت و درمان کشور‌ها می‌شود. با تشخیص به‌موقع این بیماری قبل از شکستگی و با درمان زودهنگام و مدیریت درمان بیماران می‌توان از پوکی استخوان جلوگیری کرد.

وی با اشاره به روش های داشتن استخوان‌های سالم گفت: به طور منظم ورزش کنید استخوان‌ها و عضلات خود را در حرکت نگه دارید، تمرینات تحمل وزن، تقویت عضلات و تمرینات تعادلی بهترین هستند.

همچنین تغذیه، اطمینان حاصل کنید که رژیم غذایی شما سرشار از مواد مغذی سالم برای استخوان است. کلسیم، ویتامین D و پروتئین مهم‌ترین مواد برای سلامت استخوان هستند. قرار گرفتن ایمن در معرض نور خورشید به شما کمک می‌کند ویتامین D کافی دریافت کنید.

از عادات منفی سبک زندگی اجتناب کنید، وزن بدن خود را متعادل نگه دارید، از استعمال دخانیات و نوشیدن الکل خودداری کنید.

بررسی کنید که آیا فاکتور‌های خطر دارید یا خیر؟ این موارد را به پزشک خود اطلاع دهید، به خصوص اگر قبلا شکستگی داشته‌اید، سابقه خانوادگی پوکی استخوان دارید یا از دارو‌های خاصی استفاده می‌کنید که بر سلامت استخوان تأثیر می‌گذارد.



در صورت نیاز آزمایش و درمان شوید. اگر در معرض خطر بالایی هستید، احتمالاً به دارو‌ها و تغییرات سبک زندگی برای کمک به محافظت از خود در برابر شکستگی نیاز خواهید داشت.