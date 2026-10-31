باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - اتاق اصناف استان البرز در واکنش به فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه تشخیص رنگ خودرو، اعلام کرد که طرح شناسایی و برخورد با واحدهای فاقد پروانه کسب از اواسط آبان‌ماه در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر بازرسی اتاق اصناف استان البرز در برنامه «نگاه مردم»، با اشاره به حساسیت فعالیت مراکز تشخیص رنگ در فرآیند ارزیابی خودرو، از اجرای مجدد طرح ساماندهی صنوف خبر داد. وی تأکید کرد که این طرح با هدف شناسایی و متوقف کردن فعالیت واحدهای فاقد مجوز در سطح استان اجرا می‌شود.

هشدار به خریداران: پروانه کسب را چک کنید

خاتمی، مدیر بازرسی اتاق اصناف، با اشاره به اهمیت دریافت خدمات از مراکز معتبر، به شهروندان توصیه کرد که پیش از انجام هرگونه معامله یا ارزیابی خودرو، حتماً از وجود «پروانه کسب» در مرکز تشخیص رنگ اطمینان حاصل کنند. وی تصریح کرد که تنها مراکز دارای مجوز رسمی، مسئولیتیت‌پذیر و تحت نظارت قانونی هستند.

معرفی متخلفان به مراجع قضایی

مدیر بازرسی اتاق اصناف البرز همچنین اعلام کرد که واحدهای فاقد پروانه کسب، براساس اختیارات قانونی، پس از شناسایی به مراجع ذی‌صلاح و قضایی معرفی خواهند شد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی یا مواجهه با تخلفات صنفی در این حوزه، موضوع را به اتاق اصناف اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.