باشگاه خبرنگاران جوان - حادثه برخورد یک اسب با سه دستگاه خودرو در جاده اشتهارد، منجر به مصدومیت پنج مرد شد. مسئولان اورژانس ضمن هشدار درباره تردد حیوانات در جاده‌ها، از رانندگان و دامداران خواستند از بروز چنین حوادثی پیشگیری کنند.

مهدوی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان البرز، در خصوص جزئیات این حادثه اعلام کرد: برخورد ناگهانی یک اسب با سه خودروی پراید، پژو ۲۰۶ و آریسان در محور ماهدشت به اشتهارد، باعث شد پنج مرد در این تصادف مصدوم شوند.

اعزام سریع تیم‌های امدادی

وی افزود که بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، دو دستگاه آمبولانس از سوی اورژانس ۱۱۵ و یک دستگاه آمبولانس از سوی هلال‌احمر به محل اعزام شدند. مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه در محل حادثه، برای طی مراحل درمانی به بیمارستان منتقل شدند.

هشدار به رانندگان و دامداران

رئیس اورژانس البرز با تأکید بر خطرات تردد حیوانات در محورهای برون‌شهری و روستایی، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مجاز و افزایش هوشیاری در مناطق حاشیه جاده، از وقوع تصادفات مشابه جلوگیری کنند.

وی همچنین خطاب به دامداران تأکید کرد که از رهاسازی احشام در حاشیه جاده‌ها و معابر اصلی خودداری کنند تا از تلفات جانی و مالی در جاده‌ها پیشگیری شود.