مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از انجام بیش از ۶۰۰ هزار مورد آزمون و پایش کیفیت آب شرب در مناطق شهری و روستایی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - توکلی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از انجام بیش از ۶۰۰ هزار مورد آزمون و پایش کیفیت آب آشامیدنی در مناطق شهری و روستایی استان خبر داد و گفت: کنترل مستمر کیفیت آب با هدف اطمینان از سلامت آب شرب و صیانت از سلامت شهروندان در دستور کار این شرکت قرار دارد.

او افزود: در مناطق روستایی، ۲۰۴ هزار و ۶۰۳ مورد کلرسنجی توسط شرکت آب و فاضلاب با مطلوبیت ۹۹ درصد و ۸۰ هزار و ۱۸۷ مورد نیز توسط بخش بهداشت با مطلوبیت ۹۴ درصد انجام شده است.

توکلی بیان کرد: در مناطق شهری نیز ۱۶ هزار و ۲۰۹ مورد کلرسنجی توسط آبفا با مطلوبیت ۹۹ درصد و ۱۷ هزار و ۱۳۴ مورد توسط بخش بهداشت با مطلوبیت ۹۷ درصد به ثبت رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی تصریح کرد: در بخش کدورت‌سنجی آب شرب، ۱۸۲ هزار و ۳۹ مورد در مناطق روستایی توسط آبفا و ۸۲ هزار و ۹۹۲ مورد توسط بخش بهداشت انجام شده که هر دو بخش به مطلوبیت ۱۰۰ درصدی دست یافته‌اند.

او ادامه داد: در مناطق شهری نیز ۱۶ هزار و ۵۹۰ مورد کدورت‌سنجی توسط آبفا و ۱۷ هزار و ۴۲۴ مورد توسط بخش بهداشت انجام شده که مطلوبیت هر دو بخش ۱۰۰ درصد بوده است.

توکلی اظهار کرد: ۶ هزار و ۳۲۶ مورد پایش میکروبی در مناطق روستایی و ۶۴۵ مورد در مناطق شهری توسط آبفا انجام شده است. همچنین ۳ هزار و ۳۳۸ مورد پایش میکروبی در بخش بهداشت و ۵۱۱ مورد نیز توسط ناظران بهداشت و مرکز بهداشت انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی تأکید کرد: انجام مستمر آزمون‌های کلرسنجی، کدورت‌سنجی و پایش‌های میکروبی نقش مهمی در شناسایی به‌موقع آلودگی‌های احتمالی، کنترل کیفیت آب و اطمینان از تأمین آب سالم و بهداشتی برای مشترکان شهری و روستایی دارد.

منبع: روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی