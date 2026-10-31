مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از انجام بیش از ۶۰۰ هزار مورد آزمون و پایش کیفیت آب شرب در مناطق شهری و روستایی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - توکلی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از انجام بیش از ۶۰۰ هزار مورد آزمون و پایش کیفیت آب آشامیدنی در مناطق شهری و روستایی استان خبر داد و گفت: کنترل مستمر کیفیت آب با هدف اطمینان از سلامت آب شرب و صیانت از سلامت شهروندان در دستور کار این شرکت قرار دارد.

او افزود: در مناطق روستایی، ۲۰۴ هزار و ۶۰۳ مورد کلرسنجی توسط شرکت آب و فاضلاب با مطلوبیت ۹۹ درصد و ۸۰ هزار و ۱۸۷ مورد نیز توسط بخش بهداشت با مطلوبیت ۹۴ درصد انجام شده است.

توکلی بیان کرد: در مناطق شهری نیز ۱۶ هزار و ۲۰۹ مورد کلرسنجی توسط آبفا با مطلوبیت ۹۹ درصد و ۱۷ هزار و ۱۳۴ مورد توسط بخش بهداشت با مطلوبیت ۹۷ درصد به ثبت رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی تصریح کرد: در بخش کدورت‌سنجی آب شرب، ۱۸۲ هزار و ۳۹ مورد در مناطق روستایی توسط آبفا و ۸۲ هزار و ۹۹۲ مورد توسط بخش بهداشت انجام شده که هر دو بخش به مطلوبیت ۱۰۰ درصدی دست یافته‌اند.

او ادامه داد: در مناطق شهری نیز ۱۶ هزار و ۵۹۰ مورد کدورت‌سنجی توسط آبفا و ۱۷ هزار و ۴۲۴ مورد توسط بخش بهداشت انجام شده که مطلوبیت هر دو بخش ۱۰۰ درصد بوده است.

توکلی اظهار کرد: ۶ هزار و ۳۲۶ مورد پایش میکروبی در مناطق روستایی و ۶۴۵ مورد در مناطق شهری توسط آبفا انجام شده است. همچنین ۳ هزار و ۳۳۸ مورد پایش میکروبی در بخش بهداشت و ۵۱۱ مورد نیز توسط ناظران بهداشت و مرکز بهداشت انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی تأکید کرد: انجام مستمر آزمون‌های کلرسنجی، کدورت‌سنجی و پایش‌های میکروبی نقش مهمی در شناسایی به‌موقع آلودگی‌های احتمالی، کنترل کیفیت آب و اطمینان از تأمین آب سالم و بهداشتی برای مشترکان شهری و روستایی دارد.

منبع: روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی

برچسب ها: آب و فاضلاب ، کلرسنجی آب
خبرهای مرتبط
نوسازی ۶۳۰ انشعاب آب و اصلاح و توسعه ۱۱ هزار و ۶۳۰ متر شبکه توزیع در بیرجند
انجام بیش از ۱۸۰ کیلومتر عملیات نشت یابی در شبکه توزیع آب خراسان جنوبی
بیش از ۸ هزار انشعاب آب و فاضلاب در خراسان جنوبی واگذار شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
انجام بیش از ۶۰۰ هزار آزمون کیفیت آب در خراسان جنوبی
افزایش نسبی دمای هوا در خراسان جنوبی تا دوشنبه