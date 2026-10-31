رئیس اداره نگهداری راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از پیشرفت ۳۵ درصدی پروژه بهسازی، لکه‌گیری و روکش آسفالت محور مهم و ترانزیتی «اهواز - شوش - اندیمشک - پل زال» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - سیداحسان قریشی‌زاده رئیس اداره نگهداری راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به جایگاه ویژه این محور در شبکه حمل‌ونقل و ترانزیت کالا و مسافر کشور اظهار کرد: پروژه بهسازی، لکه‌گیری و روکش آسفالت محور «اهواز - شوش - اندیمشک - پل زال» به عنوان یکی از شریان‌های حیاتی و پرتردد استان، به طول ۴۰ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال در دست اقدام است.

او افزود: این پروژه هم‌اکنون با نظارت مستمر کارشناسان راهداری و تلاش عوامل اجرایی روند مطلوبی را طی کرده و به ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

رئیس اداره نگهداری راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان در ادامه با تشریح سایر پروژه‌های فعال در حوزه نگهداری راه‌های استان گفت: عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت محور «اهواز - ملاثانی - شوشتر - گتوند» نیز به طول ۵۰ کیلومتر و با مبلغ قرارداد ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال از دیگر طرح‌های در دست اجراست که هم‌اکنون ۲۶ درصد پیشرفت فیزیکی را ثبت کرده است.

قریشی‌زاده همچنین به وضعیت پروژه «کمربندی شرق اهواز» اشاره کرد و گفت: این محور نیز به طول ۳۷ کیلومتر و با مبلغ قرارداد ۲ هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال با پیشرفت فیزیکی ۱۳ درصد به صورت فعال پیگیری می‌شود تا با بهبود کیفیت رویه آسفالت، شرایط ایمن‌تری برای تردد خودروهای سبک و سنگین فراهم گردد.

او در پایان با تأکید بر اینکه توسعه و نگهداری بهینه زیرساخت‌های جاده‌ای نقش مستقیم در کاهش استهلاک وسایل نقلیه، روان‌سازی ترافیک و ارتقای ضریب ایمنی سفرها دارد، یادآور شد: این اداره کل با تمام توان و برنامه‌ریزی مدون، پروژه‌های راهداری را تا رسیدن به مرحله بهره‌برداری کامل رصد و پیگیری می‌کند.

برچسب ها: لکه گیری آسفالت ، جاده اهواز اندیمشک
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