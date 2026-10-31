باشگاه خبرنگاران جوان - رگ‌گیری برای دو گروه از افراد مورد توجه قرار می‌گیرد؛ نخست افراد سالمی که به دلیل مشغله زیاد، فعالیت کاری سنگین یا احساس خستگی مداوم، با کاهش انرژی و کلافگی مواجه هستند. این افراد با هدف دفع مواد تجمع‌یافته در بدن و بازگشت انرژی به سراغ رگ‌گیری می‌روند.

گروه دوم افرادی هستند که با مشکلات استخوانی، مفصلی و عضلانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ از جمله سردرد، گردن‌درد، دیسک گردن و کمر، شانه یخ‌زده، آرنج تنیس‌بازان، زانودرد، کمردرد، مچ‌درد و اسپاسم‌های حاد عضلانی. نتیجه رگ‌گیری در این افراد به پیگیری پزشک و همکاری بیمار بستگی دارد.