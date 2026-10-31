ثقفی از ادامه عملیات حفاری چاه سیزدهم سکوی B فاز ۱۱ پارس جنوبی خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا ثقفی مدیرعامل پترو پارس از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت، با اشاره به ادامه عملیات توسعه فاز ۱۱ میدان مشترک پارس جنوبی گفت: حفاری چاه تکمیلی سیزدهم سکوی B با هدف حفظ تولید و کمک به جبران کمبود گاز کشور آغاز شده و دو حفره ابتدایی ۳۲ و ۲۴ اینچی آن به ترتیب تا عمق ۱۸۶ و ۹۳۳ متر طی ۱۵ روز حفاری شده است. در حال حاضر نیز عملیات حفاری حفره ۱۶ اینچی در عمق ۱۰۱۰ متری ادامه دارد.

وی با اشاره به تکمیل عملیات چاه دوازدهم این سکو تشریح کرد: این چاه با عمق بیش از ۴۴۰۰ متر و زاویه ۶۵ درجه حفاری شده و عملیات مشبک‌کاری آن در لایه‌های مخزنی K1، K2، K3 و K4 در دو مرحله (TCP) انجام شده است. با توجه به حساسیت عملیات، داده‌های پتروفیزیکی چاه‌های مجاور نیز برای افزایش دقت در اجرای مشبک‌کاری مورد استفاده قرار گرفت.

ثقفی ادامه داد: پس از مشبک‌کاری، بیش از ۱۹۰ هزار گالن اسید کلریدریک ۳۲ درصد (HCl) به همراه افزایه‌های مربوطه در ۲۰ مرحله به چاه تزریق شد. این عملیات با توجه به شرایط آب‌وهوایی در نخستین فرصت مناسب انجام گرفت و برای توزیع یکنواخت اسید در تمام محدوده مشبک‌کاری‌شده به‌ویژه بخش‌های انتهایی چاه، استفاده از افزایه منحرف‌کننده اسید (VDA) متناسب با شرایط دما و فشار طراحی شد.

همچنین علی ندیران مدیر طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی در گروه پتروپارس با اشاره به اهمیت تولید صیانتی در فاز ۱۱ پارس جنوبی تصریح کرد: به دلیل موقعیت مرزی این فاز، اجرای دقیق عملیات تکمیل چاه و انتخاب روش مناسب جریان‌دهی و تمیزسازی پس از اسیدکاری مورد توجه قرار گرفت. همچنین در جریان این عملیات رعایت الزامات ایمنی نیروهای مستقر روی دکل از اولویت‌های اجرایی بود.

وی درباره مراحل نهایی تکمیل چاه دوازدهم توضیح داد: عملیات اتصال تجهیزات سرچاهی (Hook-Up) و اتصال چاه به خط جریان (Flowline) انجام شد و این چاه پس از طی مراحل جریان‌دهی و تمیزسازی برای تولید روزانه حدود ۲.۵ میلیون مترمکعب گاز غنی آماده شد.

در ادامه ثقفی با اشاره به روند توسعه موقعیت B فاز ۱۱ بیان کرد: با تکمیل و ورود ۱۲ حلقه چاه به مدار تولید، ظرفیت تولید گاز این موقعیت به یک میلیارد فوت مکعب در روز رسیده است و عملیات حفاری چاه سیزدهم نیز در ادامه برنامه حفظ تولید این بخش از میدان مشترک پارس جنوبی دنبال می‌شود.

مدیرعامل پتروپارس همچنین در تشریح وضعیت ساخت عرشه فاز ۱۱ اظهار کرد: پیشرفت ساخت عرشه از ۵۰ درصد عبور کرده و خرید اقلام با زمان تحویل طولانی در اولویت قرار دارد. عملیات ساخت در یارد شرکت ایزوایکو نیز ادامه دارد و فعالیت‌های مربوط به حفاری و توسعه تأسیسات این فاز با همکاری کارفرما و پیمانکاران طرح پیگیری می‌شود.