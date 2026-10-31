باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد یک نفتکش حامل نفت خام هنگام خروج از تنگه هرمز هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است.

این سازمان اعلام کرد اطلاعات مربوط به این حادثه را از یک منبع تأییدشده دریافت کرده است. در گزارش منتشرشده، نام کشتی، محل دقیق اصابت پرتابه و وضعیت خدمه آن مشخص نشده است.

مقام‌های مسئول در حال بررسی این حادثه هستند و سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از کشتی‌هایی که از این منطقه عبور می‌کنند خواسته است با احتیاط تردد کرده و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند.

تداوم تنش‌ها میان ایران و آمریکا نگرانی‌ها درباره تردد کشتی‌ها از این گذرگاه حیاتی برای انتقال جهانی انرژی را افزایش داده است.

منبع: خبرگزاری آناتولی