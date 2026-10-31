نقشه راه جدید دیپلماسی کشاورزی ایران و آفریقا ترسیم شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر خسروی‌نژاد، دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل آفریقا در وزارت امور خارجه، در نشست ملی همکاری‌های کشاورزی ایران و آفریقا اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و با هدف گذار از مدل‌های سنتی تجارت به سمت مشارکت‌های راهبردی، نشست ملی کشاورزی ایران و آفریقا به‌عنوان «ضلع چهارم» الگوی همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا برگزار شد.

وی افزود: این نشست با تمرکز بر ایجاد بسته‌های جامع همکاری و اتصال ظرفیت‌های فناورانه ایران به نیازهای امنیت غذایی قاره آفریقا، گامی در مسیر بازسازی زنجیره‌های ارزش کشاورزی در این قاره محسوب می‌شود.

تکامل الگوی همکاری؛ از نشست‌های استانی تا نشست‌های موضوعی

این مسئول دولتی در ادامه با اشاره به مراحل شکل‌گیری رویکرد جدید همکاری با کشورهای آفریقایی گفت: در نخستین بخش از این رویکرد، پس از تجربه نشست‌های استانی برای شناسایی ظرفیت‌های داخلی و نشست‌های کشوری برای شناخت بازارهای هدف، اکنون نوبت به برگزاری نشست‌های موضوعی و تخصصی رسیده است.

وی عنوان کرد: هدف از این رویکرد، تجمیع توانمندی‌های پراکنده در مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های تولیدکننده بذر، صنایع آبیاری، شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع غذایی در قالب یک بسته همکاری قابل ارائه است که به‌طور مستقیم با نیازهای مشخص کشورهای آفریقایی ارتباط داشته باشد.

آفریقا؛ بازاری با نیاز مبرم به تحول در نظام‌های غذایی

خسروی‌نژاد با اشاره به ظرفیت‌های بازار آفریقا و نیاز این قاره به تأمین مواد غذایی اظهار کرد: کشورهای آفریقایی سالانه حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیارد دلار مواد غذایی وارد می‌کنند و این قاره با وجود برخورداری از اراضی وسیع، همچنان با چالش امنیت غذایی مواجه است.

وی ادامه داد: براساس راهبرد کلان اتحادیه آفریقا برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۵ میلادی، تحول در نظام‌های کشاورزی و تقویت زنجیره‌های ارزش از اولویت‌های اصلی این قاره به شمار می‌رود.

دستیار وزیر امور خارجه یکی از محورهای کلیدی این نشست را تغییر رویکرد از صادرات صرف کالا به سمت مشارکت در تولید دانست و تأکید کرد: مزیت رقابتی تنها با در اختیار داشتن کالا حاصل نمی‌شود، بلکه کیفیت، قیمت، تأمین مالی و خدمات پس از فروش نیز در تعیین جایگاه ایران در بازار آفریقا نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

به گفته وی، الگوی پیشنهادی برای همکاری‌های آینده فراتر از معاملات مقطعی است و بر مفاهیمی همچون تولید مشترک و فرآوری محلی، انتقال دانش فنی و ارائه آموزش‌های مهندسی، ایجاد ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در کشورهای آفریقایی و شکل‌دهی به ساختارهای پایدار برای بازگشت سرمایه و کسب سود مستمر بنگاه‌های ایرانی استوار است.

ضرورت عبور از تفاهم‌نامه‌ها به قراردادهای اجرایی

خسروی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به آسیب‌شناسی همکاری‌های گذشته و ترسیم چشم‌انداز آینده، بر ضرورت عبور از شمار قراردادها و تفاهم‌نامه‌های امضاشده به سمت دستیابی به نتایج اقتصادی قابل سنجش تأکید کرد.

وی با طرح پرسش‌هایی درباره میزان تبدیل تفاهم‌نامه‌ها به قراردادهای اجرایی و میزان انطباق پیشنهادهای شرکت‌های ایرانی با نیازهای واقعی کشورهای میزبان، این موضوعات را از معیارهای سنجش موفقیت همکاری‌های اقتصادی دانست.

مدیرکل آفریقا وزارت امور خارجه همچنین اعلام کرد: این وزارتخانه از طریق نمایندگی‌های خود در خارج از کشور، کمیسیون‌های مشترک و نشست‌های تخصصی، آمادگی دارد نقش تسهیل‌گر را در شناسایی فرصت‌ها، معرفی شرکای معتبر و ایجاد بسترهای ارتباطی میان متخصصان و تولیدکنندگان ایرانی ایفا کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این نشست آغازگر مسیری است که در آن دیپلماسی اقتصادی به ابزاری برای ایجاد پیوندهای پایدار و شکل‌گیری ساختارهای تولیدی در قاره آفریقا تبدیل خواهد شد.