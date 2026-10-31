معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: با همکاری یکی از بانک‌ها، منابع مالی مورد نیاز این پروژه‌ها تامین می‌شود و تا ۲ ماه آینده شاهد شتاب‌گیری جدی در مدار تولید آمدن این طرح‌ها خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - امید شاکری  در نشست با مدیران شرکت‌های پتروشیمی منتخب و مدیرعامل و مدیران بانک تجارت، با اشاره به برگزاری این جلسه راهبردی، نخستین اولویت را نگاه ویژه به راه‌اندازی و بازسازی سریع‌تر مجتمع‌های پتروشیمی دانست که در جریان جنگ تحمیلی توسط دشمن آمریکایی-صهیونیستی دچار آسیب شده‌اند.

وی اعلام کرد: بازسازی این واحدها یک اولویت ملی و یک الزام حاکمیتی است و شرکت ملی صنایع پتروشیمی تلاش می‌کند با تمام ظرفیت و ابزارهای ممکن، به روند بازسازی و بازگشت سریع‌تر آن‌ها به مدار تولید کمک کند.

شاکری افزود: در همین راستا، در نشست قبلی با مسئولان بانک تجارت نیز درخواست کردیم نگاه ویژه‌ای را که همواره نسبت به صنعت پتروشیمی داشته‌اند، در زمینه بازسازی این واحدها نیز به‌کار گیرند تا سرعت این روند دوچندان شود.

وی محور دوم این نشست را بررسی وضعیت شرکت‌هایی برشمرد که پروژه‌های آن‌ها به مراحل پایانی نزدیک شده، اما اغلب به دلیل کمبود منابع مالی دچار توقف شده‌اند و اظهارکرد: ورود این طرح‌ها به مدار تولید برای کشور و صنعت پتروشیمی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

وی خاطر نشان کرد: راه‌اندازی هر یک از این صنایع، نویدبخش خبری خوب برای اقتصاد ملی و مردم است تا در این شرایط بدانند روند توسعه کشور با قدرت دنبال می‌شود.

شاکری با ابراز امیدواری نسبت به خروجی این نشست تاکید کرد: با توافقات بسیار خوبی که امروز انجام شد و قول مساعد همکاران در بانک تجارت به شرکت‌های حاضر در جلسه، بسیار امیدواریم که تا ۲ ماه آینده، بخش عمده‌ای از مشکلات مالی مطرح‌شده مرتفع شده و شاهد شتاب‌گیری چشمگیر در اجرای پروژه‌های بخش بازسازی و طرح‌های در دست اجرای صنعت پتروشیمی باشیم

برچسب ها: پتروشیمی ، نفت
خبرهای مرتبط
اختصاص ۳۷ درصد بودجه به هدفمندی یارانه‌ها /یارانه نقدی به بیش از ۷۵ میلیون نفر پرداخت شد+ فیلم
نرخ خوراک پالایشگاه‌ها تا پایان شرایط اضطرار به روال سابق محاسبه می‌شود
تولید صادرات‌محور باید به اولویت اقتصاد ایران تبدیل شود
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه
نشست نحوه توزیع کالا و تنظیم بازار برگزار شد/ ضرورت آمادگی نانوایی‌ها برای تداوم خدمت‌رسانی در شرایط اضطراری
ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران-کرج و تهران
نهادسازی برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید کلید میخورد
آخرین اخبار
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه
ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران-کرج و تهران
نشست نحوه توزیع کالا و تنظیم بازار برگزار شد/ ضرورت آمادگی نانوایی‌ها برای تداوم خدمت‌رسانی در شرایط اضطراری
نهادسازی برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید کلید میخورد
پوشش آب‌رسانی روستایی ایران به ۸۷.۷ درصد رسید/ ایران بالاتر از میانگین جهانی دسترسی به آب شرب
ورود بورس به فاز جدید ریسک؛ سودآوری شرکت‌ها زیر ذره‌بین سرمایه‌گذاران
پایداری شبکه خط قرمز صنعت برق کشور است
نخستین قطار ترکیبی ۴ و ۵ ستاره راه اندازی شد
برآورد گردش مالی ۵۰۰ میلیارد دلاری ایران و آفریقا/صادرات جنین دام به آفریقا
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۹ آبان
مهلت ۲ ماهه متقاضیان طرح اسقاط برای تحویل خودروی فرسوده به مراکز
عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی مشمول ضبط کالا و جریمه است
کسب‌وکارهای دیجیتال باید بتوانند به قوانین پایدار اتکا کنند
توزیع لاستیک و روغن در کشور تا ۱۲ روز آینده
توسعه سرمایه‌گذاری مشترک ایران و کشور‌های آفریقایی برای تقویت امنیت غذایی
پرداخت خسارات مردم با هوشمندسازی بیمه شفاف می‌شود
۴۳۳ هزار انشعاب غیرمجاز برق از ابتدای امسال جمع آوری شده است
ریزش بورس در آغاز هفته کاری
بارش باران در حوضه‌های آبریز سد‌های تهران و البرز
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۹ آبان ماه ۱۴۰۵
ساماندهی پلتفرم‌های فروش متری مسکن در دستور کار قرار گرفت
مطالبات گندم‌کاران تا چند روز آینده تسویه می‌شود/ پرداخت بیش از ۹۰ درصد مطالبات
۵۰۰ همت درآمد مالیاتی و گمرکی دولت با واردات غیررسمی از دست رفت
آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF
تجارت ۹۴۰ میلیون دلاری ایران و آفریقا باید توسعه پیدا کند
پیشرفت ۹۲ درصدی اصلاح لوازم اندازه‌گیری چاه‌های کشاورزی
نقشه راه جدید دیپلماسی کشاورزی ایران و آفریقا ترسیم شد
محدودیت برق‌رسانی به صنایع نداریم
بازسازی مجتمع‌های پتروشیمی آسیب‌دیده از جنگ اولویت ملی است
ادامه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با حفاری چاه سیزدهم سکوی B