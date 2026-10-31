باشگاه خبرنگاران جوان - امید شاکری در نشست با مدیران شرکت‌های پتروشیمی منتخب و مدیرعامل و مدیران بانک تجارت، با اشاره به برگزاری این جلسه راهبردی، نخستین اولویت را نگاه ویژه به راه‌اندازی و بازسازی سریع‌تر مجتمع‌های پتروشیمی دانست که در جریان جنگ تحمیلی توسط دشمن آمریکایی-صهیونیستی دچار آسیب شده‌اند.

وی اعلام کرد: بازسازی این واحدها یک اولویت ملی و یک الزام حاکمیتی است و شرکت ملی صنایع پتروشیمی تلاش می‌کند با تمام ظرفیت و ابزارهای ممکن، به روند بازسازی و بازگشت سریع‌تر آن‌ها به مدار تولید کمک کند.

شاکری افزود: در همین راستا، در نشست قبلی با مسئولان بانک تجارت نیز درخواست کردیم نگاه ویژه‌ای را که همواره نسبت به صنعت پتروشیمی داشته‌اند، در زمینه بازسازی این واحدها نیز به‌کار گیرند تا سرعت این روند دوچندان شود.

وی محور دوم این نشست را بررسی وضعیت شرکت‌هایی برشمرد که پروژه‌های آن‌ها به مراحل پایانی نزدیک شده، اما اغلب به دلیل کمبود منابع مالی دچار توقف شده‌اند و اظهارکرد: ورود این طرح‌ها به مدار تولید برای کشور و صنعت پتروشیمی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

وی خاطر نشان کرد: راه‌اندازی هر یک از این صنایع، نویدبخش خبری خوب برای اقتصاد ملی و مردم است تا در این شرایط بدانند روند توسعه کشور با قدرت دنبال می‌شود.

شاکری با ابراز امیدواری نسبت به خروجی این نشست تاکید کرد: با توافقات بسیار خوبی که امروز انجام شد و قول مساعد همکاران در بانک تجارت به شرکت‌های حاضر در جلسه، بسیار امیدواریم که تا ۲ ماه آینده، بخش عمده‌ای از مشکلات مالی مطرح‌شده مرتفع شده و شاهد شتاب‌گیری چشمگیر در اجرای پروژه‌های بخش بازسازی و طرح‌های در دست اجرای صنعت پتروشیمی باشیم