متخصصان معتقدند نوشیدن آب هنگام غذا خوردن کاملاً طبیعی است و تأثیر منفی بر فرآیند هضم ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر ویکتوریا بوگوسیان، متخصص گوارش، تأیید می‌کند که نوشیدن آب هنگام غذا خوردن کاملاً طبیعی است و تأثیر منفی بر فرآیند هضم ندارد.

او توضیح می‌دهد که این باور رایج مبنی بر اینکه نوشیدن آب در حین غذا باعث رقیق شدن شیره‌های معده و مختل شدن هضم می‌شود یک تصور نادرست است. آب به اندازه غذا در معده نمی‌ماند؛ بلکه بسیار سریع‌تر از آن عبور می‌کند، به‌ویژه زمانی که جدا از وعده غذایی مصرف شود. علاوه بر این، سرعت تخلیه معده به ترکیب و حجم محتویات آن بستگی دارد.

دکتر بوگوسیان خاطرنشان می‌کند که اگرچه آب ممکن است به‌طور موقت سطح اسیدیته محتویات معده را تغییر دهد، اما این مسئله در فرآیند هضم اختلالی ایجاد نمی‌کند.

او می‌گوید: «معده تولید اسید خود را تنظیم می‌کند و فرآیند هضم به‌گونه‌ای طراحی شده است که با تغییرات در ترکیب محتویات معده سازگار شود. به‌علاوه، آب به مرطوب شدن غذا و بلع آسان‌تر آن کمک می‌کند؛ بنابراین، نوشیدن آب در حین صرف غذا کاملاً طبیعی است.»

او می‌افزاید که سایر انواع نوشیدنی‌ها، مانند آب‌میوه‌ها یا نوشیدنی‌های گازدار نیز به‌خودی‌خود در جذب مواد مغذی اختلالی ایجاد نمی‌کنند.

بوگوسیان توضیح می‌دهد: «با این حال، نوشیدنی‌های شیرین باعث افزایش کل کالری دریافتی می‌شوند و نوشیدنی‌های گازدار ممکن است در برخی افراد علائمی مانند نفخ، آروغ زدن یا رفلاکس اسید را تشدید کنند. به‌طور کلی، مصرف مایعات در حین وعده‌های غذایی هیچ اشکالی ندارد؛ افراد می‌توانند نوشیدنی‌ها را بر اساس ترجیحات خود انتخاب کنند و هر زمان که مایل بودند، با خیال راحت آب بنوشند.»

این پزشک هشدار می‌دهد که چای، قهوه و شیر ممکن است جذب آهن موجود در غذا را کاهش دهند و همچنین می‌توانند در جذب برخی دارو‌ها تداخل ایجاد کنند. بنابراین، بهتر است دارو‌ها را با آب ساده مصرف کنید، مگر اینکه پزشک توصیه دیگری داشته باشد.

منبع: RT