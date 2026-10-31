در این آیین، حاضران با حضور بر مزار این دانشمند هستهای، ضمن غبارروبی و عطرافشانی، با آرمانهای والای شهدا تجدید میثاق کردند و یاد و خاطره مجاهدتها و خدمات ارزشمند شهید احمد کریمی راهجردی در عرصه علم و فناوری هستهای را گرامی داشتند.
همچنین در حاشیه این مراسم، ضمن تکریم و ابراز همدردی با خانواده معظم شهید، از مقام شامخ این شهید والامقام تجلیل شد.
برگزاری این آیین در هفته پدافند غیرعامل، فرصتی برای پاسداشت یاد و نام شهدایی است که با مجاهدت و ایثار خود در مسیر اقتدار علمی، امنیت و سربلندی کشور گام برداشتند و نامشان بهعنوان سرمایههای ارزشمند ملی در تاریخ ایران اسلامی ماندگار شده است.
منبع:شهرداری قم