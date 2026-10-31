هم‌زمان با هفته پدافند غیرعامل، مراسم غبارروبی و عطرافشانی مزار دانشمند هسته‌ای، شهید احمد کریمی راهجردی با حضور رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان -هم‌زمان با هفته پدافند غیرعامل، مراسم غبارروبی و عطرافشانی مزار دانشمند هسته‌ای، شهید احمد کریمی به همت سازمان آرامستان‌های شهرداری قم و با حضور سردار جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، بهنام جو استاندار قم، موسوی‌نیارکی مدیرعامل سازمان آرامستان‌های شهرداری قم و خانواده معظم شهید احمد کریمی راهجردی، در قطعه ایثارگران آرامستان برگزار شد.

در این آیین، حاضران با حضور بر مزار این دانشمند هسته‌ای، ضمن غبارروبی و عطرافشانی، با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق کردند و یاد و خاطره مجاهدت‌ها و خدمات ارزشمند شهید احمد کریمی راهجردی در عرصه علم و فناوری هسته‌ای را گرامی داشتند.

همچنین در حاشیه این مراسم، ضمن تکریم و ابراز همدردی با خانواده معظم شهید، از مقام شامخ این شهید والامقام تجلیل شد.

برگزاری این آیین در هفته پدافند غیرعامل، فرصتی برای پاسداشت یاد و نام شهدایی است که با مجاهدت و ایثار خود در مسیر اقتدار علمی، امنیت و سربلندی کشور گام برداشتند و نامشان به‌عنوان سرمایه‌های ارزشمند ملی در تاریخ ایران اسلامی ماندگار شده است.

منبع:شهرداری قم

برچسب ها: غبارروبی ، شهدای هسته ای
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