مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان غربی از واگذاری ۱۹ هزار و ۷ قطعه زمین از اراضی روستایی استان به متقاضیان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا مقدم مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان غربی گفت:رد: تاکنون ۱۹ هزار و هفت قطعه زمین روستایی واگذار شده که ۹۰۶ قطعه آن مربوط به سال جاری است. همچنین یک‌هزار و ۸۱۸ واحد نهضت ملی مسکن روستایی در ۱۶ روستا از پنج شهرستان تخصیص یافته است.

وی از تداوم اقدامات این بنیاد در حوزه زمین و تثبیت مالکیت خبر داد و گفت: تاکنون در ۲ هزار و هفت روستای بالای ۲۰ خانوار معادل حدود ۹۳ درصد؛ ۲۰۶ هزار و ۵۷۲ جلد سند روستایی صادر شده که معادل ۸۳.۱ درصد عملکرد این شاخص است و در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت نیز در ۳۳ شهرستان، ۵۰ هزار و ۷۸ جلد سند صادر شده است.

علیرضا مقدم افزود: در سال ۱۴۰۵ مجموعاً سه هزار و ۷۶۶ جلد سند روستایی و شهری صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای طرح «خانه امید» و حمایت از خانوارهای دهک‌های یک تا چهار، تاکنون یک‌هزار و ۲۶ قطعه زمین در روستاهای تابعه دارای زمین استان تأمین شدهاست

برچسب ها: واگذاری زمین ، بنیاد مسکن
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