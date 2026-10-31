باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - رزمایش خدمت فاطمی با مشارکت نیروی هوافضای سپاه، قرارگاه حضرت احمدبن موسی (ع)، بنیاد علوی، شهرداری و کمیته محرومیت‌زدایی شورای اسلامی شهر شیراز، با هدف ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی و پزشکی به شهروندان، در سالن ورزشی شهدای زیباشهر منطقه ۳ شهرداری شیراز برگزار شد.

در این اردوی جهادی، خدمات رایگان درمانی در تخصص‌های گوناگون از جمله دندانپزشکی، زنان و زایمان، چشم‌پزشکی، ارتوپدی، پزشک عمومی، طب سنتی و قلب و عروق به مراجعان ارائه شد؛ برنامه‌ای که با استقبال گسترده شهروندان، به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار همراه بود.

سالن ورزشی شهدای زیباشهر؛ میزبان نخستین برنامه پس از بهره‌برداری

محمدحسن اسدی شهردار کلانشهر شیراز، در حاشیه این رزمایش با ابراز خرسندی از افتتاح و بهره‌برداری از سالن ورزشی شهدای زیباشهر اظهار کرد: خوشبختانه در نخستین برنامه‌ای که در این سالن اجرا می‌شود، میزبان گروه جهادی پزشکی اعزامی از سازمان هوافضای سپاه از تهران هستیم تا به مردم، به‌ویژه شهروندان کم‌برخوردار شیراز و شهرستان خدمت‌رسانی کنند.

حضور چهارروزه جهادگران پزشکی در شیراز

او با اشاره به جزئیات خدمات ارائه‌شده افزود: این گروه جهادی به مدت چهار روز در شیراز حضور دارند و خدماتی نظیر چشم‌پزشکی شامل واگذاری و تحویل عینک، خدمات دندانپزشکی و سایر موارد مشابه را ارائه می‌کنند.

مشارکت گسترده نهاد‌ها در محرومیت‌زدایی

شهردار شیراز با تأکید بر همکاری بین‌بخشی در این حرکت جهادی تصریح کرد: برای چندمین سال پیاپی است که جهادگران عرصه پزشکی به شیراز می‌آیند و این اقدام مشارکتی میان شهرداری، شورای اسلامی شهر، کمیته محرومیت‌زدایی شورا، سپاه فجر استان فارس، قرارگاه اجتماعی امنیتی حضرت احمدبن موسی (ع) و سایر نهاد‌ها در حال انجام است.

اسدی همچنین با قدردانی از کادر پزشکی خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم این خدمات شایسته پزشکی را که برای برخی شهروندان و خانواده‌ها یاری‌گر و مؤثر است، به سرانجام برسانیم. از کادر پزشکی که به شیراز آمدند صمیمانه سپاسگزارم و امیدوارم با دست پر و آکنده از خیر و خدمت بازگردند.

گفتنی است، استقرار گروه‌های جهادی و مشارکت نهاد‌های مختلف در این رزمایش، جلوه‌ای ملموس از هم‌افزایی دستگاه‌ها در راستای پاسخگویی به نیاز‌های درمانی و ارتقای شاخص‌های سلامت در مناطق کم‌برخوردار شیراز است.