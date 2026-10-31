سی‌ودومین هفته از سال جاری در حالی سپری شد که سینمای ایران میزبان ۵۲۸ هزار مخاطب بود و به فروشی معادل ۷۰ میلیارد تومان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - سی‌و‌دومین هفته از سال جاری در بازه شنبه ۲ آبان الی پایان روز جمعه ۸ آبان در حالی سپری شد که سینمای ایران با استقبال ۵۲۸ هزار و ۸۲ مخاطب به فروشی معادل ۷۰ میلیارد و ۲۵۳ میلیون تومان دست پیدا کرد و فیلم «خانوم والده» به کارگردانی سهیل موفق با ۱۷۷ هزار و ۵۷۸ مخاطب و پردیس سینمایی کورش با میزبانی از ۲۴ هزار و ۷۰۸ مخاطب در صدر فهرست پرمخاطب‌ترین فیلم و پردیس سینمایی طی هفته گذشته قرار گرفتند.

مطابق با آمار ثبت‌شده در سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا) پس از پردیس سینمایی کورش با ۲۴ هزار و ۷۰۸ مخاطب، پردیس سینمایی ایران‌مال با ۱۷ هزار و ۸۱۹ مخاطب، پردیس سینمایی آزادی با ۱۱ هزار و ۳۲۰ مخاطب، پردیس سینمایی هویزه مشهد با ۱۰ هزار و ۸۲۹ مخاطب و پردیس سینمایی هدیش با ۱۰ هزار و ۵۵۵ مخاطب در رتبه‌های بعدی پرمخاطب‌ترین پردیس‌های سینمایی در هفته گذشته قرار گرفتند.

همچنین فیلم سینمایی «خانوم والده» به کارگردانی سهیل موفق با ۱۷۷ هزار و ۵۷۸ مخاطب، فیلم سینمایی «بورسیه» به کارگردانی برزو نیک نژاد و علیرغم گذشت سه روز از اکران با ۱۳۸ هزار و ۹۷۱ مخاطب، انیمیشن «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان با ۵۷ هزار و ۴۷۹ مخاطب، فیلم سینمایی «بی‌دار» به کارگردانی حسین امیری‌دوماری با ۵۲ هزار و ۲۳ مخاطب و فیلم سینمایی «بامبولک ۲» به کارگردانی محمد‌متین اوجانی با ۲۴ هزار و ۷۳۸ مخاطب به‌عنوان پنج فیلم پرمخاطب در هفته سی‌ودوم معرفی شدند.

منبع: سینماشهر

برچسب ها: سینما ، آمار فروش فیلم ها
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