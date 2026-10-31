شرکت هوافضای چینی قصد دارد یک فضاپیمای قابل استفاده مجدد را آزمایش کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - روزنامه «چاینا دیلی» (China Daily) گزارش داد که شرکت هوافضای چینی «سی‌ای‌اس اسپیس» (CAS Space) - مستقر در گوانگ‌ژو - قصد دارد در اوایل سال ۲۰۲۷ فضاپیمای قابل استفاده مجدد خود، موسوم به «لی‌هونگ ۲» (Lihong ۲) را آزمایش کند.

وانگ یینگ‌چنگ، معاون اجرایی بخش «فرانتیر لبز» (Frontier Labs) در شرکت «سی‌ای‌اس اسپیس»، اظهار داشت: «ما قصد داریم نخستین پرواز این فضاپیما را در سه ماهه اول سال ۲۰۲۷ انجام دهیم تا توانایی آن را برای بازگشت از ارتفاع تقریبی ۱۰۰ کیلومتری و فرود ایمن بر روی زمین بیازماییم.»

شرکت «سی‌ای‌اس اسپیس» - یک بنگاه تجاری تحت حمایت آکادمی علوم چین - به طور مستقل در حال توسعه فضاپیمای «لی‌هونگ ۲» است که حدود ۱۸ متر طول و ۳.۳۵ متر قطر دارد. این سامانه از یک وسیله پرتاب و یک ماژول محموله تشکیل شده و وزن آن در هنگام پرتاب تقریباً ۶۰ تن است.

به گفته وانگ یینگ‌چنگ، طراحی این فضاپیمای قابل استفاده مجدد تکمیل شده و آزمایش‌های زمینی نمونه اولیه آن نیز در حال انجام است و با موفقیت پیش می‌رود.

در طول این مأموریت، این فضاپیما محموله‌های گوناگونی، از جمله تجهیزات پزشکی فضایی و ربات‌هایی که برای انجام آزمایش‌ها در فضا طراحی شده‌اند را حمل خواهد کرد.

شایان ذکر است که چین به طور فعال و مستمر برنامه فضایی خود را پیش می‌برد؛ این کشور به‌طور مرتب ماهواره‌هایی را برای مأموریت‌های متنوع به فضا پرتاب می‌کند و همچنان به توسعه ایستگاه فضایی خود که هم‌اکنون در مدار زمین قرار دارد، ادامه می‌دهد.

منبع: تاس

برچسب ها: هوافضا ، آژانس فضایی ، چین چین ، فضاپیما ها
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