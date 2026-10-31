معاون وزیر جهاد کشاورزی، سرمایه‌گذاری مشترک و انتقال فناوری را راهبردی مؤثر برای تقویت امنیت غذایی و توسعه همکاری‌های کشاورزی ایران و کشورهای آفریقایی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -  اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در نخستین نشست ملی کشاورزی ایران با قاره آفریقا، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده دو طرف برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و کشاورزی اظهار کرد: امنیت غذایی پایدار زمانی محقق می‌شود که کشورها از ظرفیت‌های متقابل برای افزایش تولید، ارتقای بهره‌وری، ایجاد زنجیره‌های ارزش و کاهش ضایعات استفاده کنند.

وی با بیان اینکه گسترش روابط با کشورهای آفریقایی برای ایران صرفاً یک ظرفیت تجاری محسوب نمی‌شود، افزود: در شرایطی که اقتصاد جهان با چالش‌هایی همچون بحران آب، تغییرات اقلیمی، تهدید امنیت غذایی و نوسانات بازار مواجه است، توسعه همکاری با کشورهای آفریقایی به‌عنوان راهبردی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و تقویت امنیت غذایی دنبال می‌شود.

فتحی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی کشورهای آفریقایی از جمله برخورداری از اراضی گسترده کشاورزی، منابع معدنی، نیروی کار جوان و بازارهای رو به رشد بیان کرد: ایران نیز از توانمندی‌های قابل توجهی در زمینه دانش فنی، خدمات فنی و مهندسی کشاورزی، تجربه تولید در اقلیم‌های متنوع و ایجاد زنجیره‌های ارزش برخوردار است که پیوند این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های اثربخش و تأمین منافع مشترک باشد.

وی سرمایه‌گذاری مشترک در بخش کشاورزی را یکی از محورهای اصلی این همکاری‌ها دانست و گفت: توسعه کشت محصولات زراعی و باغی، ایجاد و تکمیل صنایع تبدیلی و تکمیلی، توسعه فناوری، انتقال دانش فنی و کاهش ضایعات از جمله زمینه‌هایی است که می‌تواند در قالب سرمایه‌گذاری مشترک میان ایران و کشورهای آفریقایی دنبال شود.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه راهبرد همکاری با آفریقا فراتر از مبادلات کالایی و تأمین کوتاه‌مدت نیاز بازارهاست، تصریح کرد: اگرچه تجارت محصولات کشاورزی برای تأمین نیاز بازارهای دو طرف ضروری است، اما هدف اصلی، شکل‌گیری روابط اقتصادی مستحکم و پایدار از طریق سرمایه‌گذاری مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل است.

فتحی دسترسی به اطلاعات شفاف، برخورداری از قراردادهای حقوقی تضمین‌کننده بازگشت سرمایه و سود حاصل از سرمایه‌گذاری و فراهم بودن سازوکارهای تأمین مالی را از الزامات جذب سرمایه‌گذاران برشمرد و اظهار کرد: معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، آمادگی دارد زمینه‌های لازم را برای تسهیل و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌های مشترک فراهم کند.

وی با اشاره به انجام مطالعات در زمینه تأمین مالی این همکاری‌ها بیان کرد: اراده و آمادگی لازم برای ایجاد سازوکارهای تأمین منابع مالی سرمایه‌گذاری مشترک وجود دارد و تلاش می‌کنیم با فراهم کردن شرایط مناسب، زمینه حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران در بخش کشاورزی کشورهای آفریقایی را تقویت کنیم.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه همکاری‌های علمی و فنی با کشورهای آفریقایی خبر داد و افزود: آموزش متخصصان و فعالان کشاورزی این کشورها در مراکز تحقیقاتی ایران آغاز شده است و توسعه انتقال دانش، فناوری و خدمات فنی و مهندسی در حوزه‌هایی مانند گلخانه‌ها، سیستم‌های نوین آبیاری، تولید محصولات کشاورزی و تکمیل زنجیره‌های ارزش در دستور کار قرار دارد.

فتحی با اشاره به ضرورت شناسایی موانع توسعه روابط اقتصادی و علمی میان ایران و کشورهای آفریقایی، گفت: برگزاری نشست‌های مشترک و تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی می‌تواند به شناسایی مشکلات، بررسی راهکارها و رفع موانع همکاری‌ها کمک کند.

وی با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم برای احیای کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورهای آفریقایی اظهار کرد: توسعه روابط اقتصادی و علمی با این کشورها با جدیت دنبال می‌شود و وزارت جهاد کشاورزی نیز با مدیریت و پیگیری کمیسیون‌های مشترک اقتصادی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، درصدد گسترش همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان تأکید کرد: توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک، انتقال فناوری و بهره‌گیری از توانمندی‌های متقابل می‌تواند ضمن تقویت امنیت غذایی، تاب‌آوری کشورهای طرف همکاری را در برابر تهدیدات و بحران‌های جهانی افزایش دهد.

 

برچسب ها: امنیت غذایی ، بخش کشاورزی
خبرهای مرتبط
سالانه بخش کشاورزی به حدود ۲.۷ میلیارد لیتر سوخت مایع نیاز دارد
مذاکره به معنای کنار گذاشتن آمادگی دفاعی نیست
ایران آماده ایفای نقش هاب منطقه‌ای کشاورزی تاب‌آور است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه
نشست نحوه توزیع کالا و تنظیم بازار برگزار شد/ ضرورت آمادگی نانوایی‌ها برای تداوم خدمت‌رسانی در شرایط اضطراری
ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران-کرج و تهران
نهادسازی برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید کلید میخورد
آخرین اخبار
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه
ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران-کرج و تهران
نشست نحوه توزیع کالا و تنظیم بازار برگزار شد/ ضرورت آمادگی نانوایی‌ها برای تداوم خدمت‌رسانی در شرایط اضطراری
نهادسازی برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید کلید میخورد
پوشش آب‌رسانی روستایی ایران به ۸۷.۷ درصد رسید/ ایران بالاتر از میانگین جهانی دسترسی به آب شرب
ورود بورس به فاز جدید ریسک؛ سودآوری شرکت‌ها زیر ذره‌بین سرمایه‌گذاران
پایداری شبکه خط قرمز صنعت برق کشور است
نخستین قطار ترکیبی ۴ و ۵ ستاره راه اندازی شد
برآورد گردش مالی ۵۰۰ میلیارد دلاری ایران و آفریقا/صادرات جنین دام به آفریقا
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۹ آبان
مهلت ۲ ماهه متقاضیان طرح اسقاط برای تحویل خودروی فرسوده به مراکز
عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی مشمول ضبط کالا و جریمه است
کسب‌وکارهای دیجیتال باید بتوانند به قوانین پایدار اتکا کنند
توزیع لاستیک و روغن در کشور تا ۱۲ روز آینده
توسعه سرمایه‌گذاری مشترک ایران و کشور‌های آفریقایی برای تقویت امنیت غذایی
پرداخت خسارات مردم با هوشمندسازی بیمه شفاف می‌شود
۴۳۳ هزار انشعاب غیرمجاز برق از ابتدای امسال جمع آوری شده است
ریزش بورس در آغاز هفته کاری
بارش باران در حوضه‌های آبریز سد‌های تهران و البرز
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۹ آبان ماه ۱۴۰۵
ساماندهی پلتفرم‌های فروش متری مسکن در دستور کار قرار گرفت
مطالبات گندم‌کاران تا چند روز آینده تسویه می‌شود/ پرداخت بیش از ۹۰ درصد مطالبات
۵۰۰ همت درآمد مالیاتی و گمرکی دولت با واردات غیررسمی از دست رفت
آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF
تجارت ۹۴۰ میلیون دلاری ایران و آفریقا باید توسعه پیدا کند
پیشرفت ۹۲ درصدی اصلاح لوازم اندازه‌گیری چاه‌های کشاورزی
نقشه راه جدید دیپلماسی کشاورزی ایران و آفریقا ترسیم شد
محدودیت برق‌رسانی به صنایع نداریم
بازسازی مجتمع‌های پتروشیمی آسیب‌دیده از جنگ اولویت ملی است
ادامه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با حفاری چاه سیزدهم سکوی B