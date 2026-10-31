باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در نخستین نشست ملی کشاورزی ایران با قاره آفریقا، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده دو طرف برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و کشاورزی اظهار کرد: امنیت غذایی پایدار زمانی محقق می‌شود که کشورها از ظرفیت‌های متقابل برای افزایش تولید، ارتقای بهره‌وری، ایجاد زنجیره‌های ارزش و کاهش ضایعات استفاده کنند.

وی با بیان اینکه گسترش روابط با کشورهای آفریقایی برای ایران صرفاً یک ظرفیت تجاری محسوب نمی‌شود، افزود: در شرایطی که اقتصاد جهان با چالش‌هایی همچون بحران آب، تغییرات اقلیمی، تهدید امنیت غذایی و نوسانات بازار مواجه است، توسعه همکاری با کشورهای آفریقایی به‌عنوان راهبردی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و تقویت امنیت غذایی دنبال می‌شود.

فتحی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی کشورهای آفریقایی از جمله برخورداری از اراضی گسترده کشاورزی، منابع معدنی، نیروی کار جوان و بازارهای رو به رشد بیان کرد: ایران نیز از توانمندی‌های قابل توجهی در زمینه دانش فنی، خدمات فنی و مهندسی کشاورزی، تجربه تولید در اقلیم‌های متنوع و ایجاد زنجیره‌های ارزش برخوردار است که پیوند این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های اثربخش و تأمین منافع مشترک باشد.

وی سرمایه‌گذاری مشترک در بخش کشاورزی را یکی از محورهای اصلی این همکاری‌ها دانست و گفت: توسعه کشت محصولات زراعی و باغی، ایجاد و تکمیل صنایع تبدیلی و تکمیلی، توسعه فناوری، انتقال دانش فنی و کاهش ضایعات از جمله زمینه‌هایی است که می‌تواند در قالب سرمایه‌گذاری مشترک میان ایران و کشورهای آفریقایی دنبال شود.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه راهبرد همکاری با آفریقا فراتر از مبادلات کالایی و تأمین کوتاه‌مدت نیاز بازارهاست، تصریح کرد: اگرچه تجارت محصولات کشاورزی برای تأمین نیاز بازارهای دو طرف ضروری است، اما هدف اصلی، شکل‌گیری روابط اقتصادی مستحکم و پایدار از طریق سرمایه‌گذاری مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل است.

فتحی دسترسی به اطلاعات شفاف، برخورداری از قراردادهای حقوقی تضمین‌کننده بازگشت سرمایه و سود حاصل از سرمایه‌گذاری و فراهم بودن سازوکارهای تأمین مالی را از الزامات جذب سرمایه‌گذاران برشمرد و اظهار کرد: معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، آمادگی دارد زمینه‌های لازم را برای تسهیل و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌های مشترک فراهم کند.

وی با اشاره به انجام مطالعات در زمینه تأمین مالی این همکاری‌ها بیان کرد: اراده و آمادگی لازم برای ایجاد سازوکارهای تأمین منابع مالی سرمایه‌گذاری مشترک وجود دارد و تلاش می‌کنیم با فراهم کردن شرایط مناسب، زمینه حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران در بخش کشاورزی کشورهای آفریقایی را تقویت کنیم.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه همکاری‌های علمی و فنی با کشورهای آفریقایی خبر داد و افزود: آموزش متخصصان و فعالان کشاورزی این کشورها در مراکز تحقیقاتی ایران آغاز شده است و توسعه انتقال دانش، فناوری و خدمات فنی و مهندسی در حوزه‌هایی مانند گلخانه‌ها، سیستم‌های نوین آبیاری، تولید محصولات کشاورزی و تکمیل زنجیره‌های ارزش در دستور کار قرار دارد.

فتحی با اشاره به ضرورت شناسایی موانع توسعه روابط اقتصادی و علمی میان ایران و کشورهای آفریقایی، گفت: برگزاری نشست‌های مشترک و تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی می‌تواند به شناسایی مشکلات، بررسی راهکارها و رفع موانع همکاری‌ها کمک کند.

وی با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم برای احیای کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورهای آفریقایی اظهار کرد: توسعه روابط اقتصادی و علمی با این کشورها با جدیت دنبال می‌شود و وزارت جهاد کشاورزی نیز با مدیریت و پیگیری کمیسیون‌های مشترک اقتصادی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، درصدد گسترش همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان تأکید کرد: توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک، انتقال فناوری و بهره‌گیری از توانمندی‌های متقابل می‌تواند ضمن تقویت امنیت غذایی، تاب‌آوری کشورهای طرف همکاری را در برابر تهدیدات و بحران‌های جهانی افزایش دهد.