باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مصطفی رجبی‌مشهدی با اشاره به وضعیت تأمین برق صنایع در تابستان امسال اظهار کرد: محدودیت‌های برق صنایع در تابستان امسال کمتر از سال گذشته بود و توانستیم انرژی بیشتری در اختیار صنایع بزرگ قرار دهیم.

او افزود: خوشبختانه با عبور از دوره تابستان، در حال حاضر ظرفیت کافی در نیروگاه‌ها وجود دارد و امکان تولید برق فراهم است؛ بنابراین، صنایع هیچ محدودیتی در تأمین برق ندارند.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو ادامه داد: همچنین جریمه مربوط به تجاوز از قدرت قراردادی مصرف برق (دیماند) که در دوره‌های گذشته اعمال می‌شد، حذف شده است تا صنایع بتوانند از شرایط مناسب تأمین برق استفاده کنند.

رجبی‌مشهدی تصریح کرد: هدف از فراهم شدن این شرایط، کمک به صنایع برای استفاده بهتر از ظرفیت تولید برق، ذخیره‌سازی و افزایش تولید محصولات است.