رئیس جامعه خیرین حامی افراد دارای معلولیت،از ساخت حدود ۱۴ هزار واحد مسکن با همکاری بنیاد مستضعفان و سازمان بهزیستی خبر داد و بر ضرورت توسعه تشکل‌های مردمی برای خدمت به جامعه هدف بهزیستی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- حمیدرضا شاه‌حسینی، رئیس جامعه خیرین حامی افراد دارای معلولیت، در نشست خبری امروز ۱۲ آبان گفت: جامعه خیرین حامی معلولان کشور ۱۲ سال پیش با نیت کمک به جامعه هدف بهزیستی تشکیل شده است و مرحوم حاج آقای سلیمی از بنیان‌گذاران این جامعه بوده‌اند. 

وی با اشاره به اینکه این جامعه امسال تشکیل نشده است، تصریح کرد: ما به فکر تشکیل شعب استانی افتادیم و طی این ۱۲ سال اقدامات متعددی انجام شده است، از جمله ساخت مرکز سالمندان در استان گیلان و شهرستان آشتیان، ساخت مرکز معلولین در شهرستان گناباد، احداث بیمارستان فوق تخصصی‌ام‌اس برای پیشگیری در تهران، ساخت حدود ۱۴ هزار واحد مسکن با کمک بنیاد مستضعفان، خود سازمان بهزیستی و جمعی از خیرین، ساخت شیرخوارگاه‌ها در استان‌های ایلام و لرستان و شیرخوارگاه شبیر که بزرگ‌ترین و استانداردترین شیرخوارگاه در خاورمیانه است.

رئیس جامعه خیرین حامی افراد دارای معلولیت افزود: پنج شعبه استانی در استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، کرمانشاه و خراسان جنوبی تشکیل شده است. همچنین کمک به تأمین جهیزیه ۷۴۰۰ مورد انجام شده که گزارش آن از سوی سازمان بهزیستی به خانواده‌ها تحویل داده شده است.

شاه‌حسینی خاطرنشان کرد: جامعه هدف این تشکل، معلولین دارای پنج و شش معلولیت است که شش معلولیت اخیراً اضافه شده و حوزه‌های ازدواج، اشتغال، مسکن، آموزش، توانمندسازی و سالمندی را شامل می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت تشکیل شعب شهرستانی پس از تثبیت شعب استانی، از مدیران کل استان‌ها درخواست کرد: خواهش می‌کنم مدیران کل محترمی که در استان‌ها حضور دارند، از همین امروز که رأی‌گیری انجام شد، به فکر تثبیت شعب استانی و بلافاصله شعب شهرستانی باشند.

رئیس جامعه خیرین حامی افراد دارای معلولیت در پایان گفت: از خیرین عزیز و بزرگوار که در این سه استان حضور دارند و از ابتدا پای کار این جامعه هدف بوده‌اند، خواهش می‌کنم در انتخابات شرکت کنند تا ان‌شاءالله این تشکل مردمی بسیار قوی شکل بگیرد و بتوانیم بیشتر در خدمت جامعه هدف بهزیستی باشیم.

برچسب ها: سازمان بهزیستی کشور ، مجمع خیرین ، مددجویان بهزیستی
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