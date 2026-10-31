باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر «احمدمهدوی رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان البرز گفت: صبح امروز سه دستگاه خودروی سواری شامل پراید، ۲۰۶ و آریسان با یک راس اسب در مسیر ماهدشت - اشتهارد برخورد کردند که منجر به مصدومیت پنج نفر از سرنشینان خودرو‌ها شد.

وی تصریح کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ و یک دستگاه آمبولانس هلال احمر به محل اعزام شدند و مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، جهت ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شدند.

رییس اورژانس البرز با هشدار نسبت به خطرات تردد احشام در جاده‌ها، خاطرنشان کرد: برخورد خودرو‌ها با حیوانات در حاشیه جاده‌های برون‌شهری از عوامل اصلی بروز تصادفات زنجیره‌ای است.

وی از رانندگان خواست در مسیر‌های روستایی و حاشیه جاده‌ها با سرعت ایمن و هوشیاری کامل رانندگی کنند و از دامداران نیز خواستند نسبت به جلوگیری از رهاسازی احشام در نزدیکی معابر اصلی و جاده‌های تردد خودرو‌ها اقدام نمایند.

منبع: ایرنا