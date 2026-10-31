باشگاه خبرنگاران جوان - ترسناک‌ترین بخش هالووین امسال در آمریکا نه لباس‌های ترسناک، نه خانه‌های تاریک و نه کدو‌های تزئین شده به شکل ترسناک، بلکه قیمت‌هایی است که در فروشگاه‌ها مقابل چشم مصرف‌کنندگان آمریکایی قرار گرفته است. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی نوشته است که آمریکایی‌ها در حالی به استقبال جشن هالووین می‌روند که حتی خرید آب‌نبات و شکلات برای کودکان نیز به هزینه‌ای سنگین تبدیل شده است؛ وضعیتی که در کنار افزایش قیمت بنزین، مواد غذایی، بلیت هواپیما و خدمات حمل‌ونقل، فشار اقتصادی بر خانوار‌های آمریکایی را تشدید کرده است.

وحشت گرانی در شب هالووین

روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی که به تازگی منتشر کرده، از افزایش بی‌سابقه قیمت شیرینی و شکلات در آستانه هالووین خبر داد. براساس آمار اداره آمار کار آمریکا، قیمت آب‌نبات و آدامس در یک سال گذشته ۷/۷ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که بیش از ۲برابر نرخ تورم عمومی است. علاوه بر شکلات، قیمت وسایل تزئینی هالووین نیز رشد زیادی داشته و در مواردی به بیش از ۱۰ درصد رسیده است.

در چنین شرایطی، هالووین امسال نشان‌دهنده فشار اقتصادی بر خانوار‌های آمریکایی پس از جنگ علیه ایران است. کاهش خرید شکلات و آب‌نبات، افزایش هزینه رفت‌وآمد، گرانی مواد غذایی و رشد قیمت خدمات حمل‌ونقل نشان می‌دهد تبعات جنگ علیه ایران صرفا به بازار نفت و معادلات ژئوپلیتیک محدود نمانده است.

چرا هالووین وحشتناک‌تر از گذشته است؟

جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و پیامد‌های آن بر بازار جهانی انرژی، تجارت و زنجیره تأمین کالا، به یکی از عوامل تشدیدکننده تورم در آمریکا همزمان با شب هالووین تبدیل شده است.

اختلال در انتقال نفت از تنگه هرمز، افزایش قیمت سوخت و بالارفتن هزینه تولید و جابه‌جایی کالاها، به‌تدریج اثر خود را در بخش‌های مختلف اقتصاد آمریکا نشان داده است.

درواقع جنگ با ایران با ایجاد اختلال در زنجیره تأمین انرژی و کود شیمیایی، فشار مضاعفی بر بازار آمریکا وارد کرده است.

به گزارش آسوشیتدپرس، اختلال در تأمین کود شیمیایی از منطقه خلیج‌فارس در پی جنگ، بر بازار کود و هزینه تولید محصولات کشاورزی اثر گذاشته و نگرانی‌ها درباره آینده تولید کاکائو را افزایش داده است.

کشور‌های آفریقایی سهم مهمی در تأمین کاکائوی جهان دارند و گرانی قیمت انرژی باعث شده درنهایت قیمت تمام‌شده کاکائو هم همزمان با شب هالووین جهش قابل توجهی داشته باشد.

منبع: روزنامه همشهری