باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه‌ نعمتیان - دانش‌آموزان دبیرستان شاهد شهید رئیسی شهرکرد امروز در قالب رزمایش نوجوانان جان‌فدا و همزمان با روز نوجوان، یاد و خاطره شهید محمدحسین فهمیده و شهدای نوجوان دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند.

دانش‌آموزان شرکت‌کننده در این مراسم، ولایت‌مداری، مسئولیت‌پذیری و وطن‌پرستی را از مهم‌ترین درس‌هایی دانستند که از سیره و منش شهید فهمیده آموخته‌اند و بر پایبندی به این ارزش‌ها و دفاع از آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی تأکید کردند.

سردار امجدیان فرمانده انتظامی چهارمحال‌وبختیاری نیز در این مراسم با گرامیداشت روز نوجوان و تبیین ایثار و جانفشانی شهید فهمیده و دیگر شهدای نوجوان در دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی، بر ضرورت هوشیاری، بصیرت‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت ارزشمند دوران نوجوانی تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی نسل نوجوان در عرصه‌های مختلف، بر ضرورت تقویت آگاهی، مسئولیت‌پذیری و شناخت آرمان‌های انقلاب اسلامی در میان این نسل تأکید کرد.

گفتنی است؛ امروز ۲۰۵ هزار دانش‌آموز چهارمحال‌وبختیاری نیز با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، آموزشی و حماسی، روز نوجوان را گرامی داشتند.