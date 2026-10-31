همزمان با روز نوجوان و سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده، ۲۰۵ هزار دانش‌آموز چهارمحال‌وبختیاری با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و رزمایش نوجوانان جان‌فدا، بر تداوم راه شهدا، ولایت‌مداری و آمادگی برای دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه‌ نعمتیان - دانش‌آموزان دبیرستان شاهد شهید رئیسی شهرکرد امروز در قالب رزمایش نوجوانان جان‌فدا و همزمان با روز نوجوان، یاد و خاطره شهید محمدحسین فهمیده و شهدای نوجوان دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند.

دانش‌آموزان شرکت‌کننده در این مراسم، ولایت‌مداری، مسئولیت‌پذیری و وطن‌پرستی را از مهم‌ترین درس‌هایی دانستند که از سیره و منش شهید فهمیده آموخته‌اند و بر پایبندی به این ارزش‌ها و دفاع از آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی تأکید کردند.

سردار امجدیان فرمانده انتظامی چهارمحال‌وبختیاری نیز در این مراسم با گرامیداشت روز نوجوان و تبیین ایثار و جانفشانی شهید فهمیده و دیگر شهدای نوجوان در دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی، بر ضرورت هوشیاری، بصیرت‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت ارزشمند دوران نوجوانی تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی نسل نوجوان در عرصه‌های مختلف، بر ضرورت تقویت آگاهی، مسئولیت‌پذیری و شناخت آرمان‌های انقلاب اسلامی در میان این نسل تأکید کرد.

گفتنی است؛ امروز ۲۰۵ هزار دانش‌آموز چهارمحال‌وبختیاری نیز با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، آموزشی و حماسی، روز نوجوان را گرامی داشتند.

برچسب ها: میدان داری جوانان ، دانش آموزان
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